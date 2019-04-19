Политика

МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношенийРИА Новости вчера в 14:09

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
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Российский государственный деятель. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Беларуси и Специальный представитель Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Беларусь с 24 августа 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Кандидат экономических наук.
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