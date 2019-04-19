Политика
МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношенийРИА Новости вчера в 14:09
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
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МИД о Бабиче: «Господин посол не видит разницы между федеральным округом и независимым государством»
КП - Беларусьвчера в 15:06
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Наука
Ученые назвали способ избежать слабоумия
Обновлено в 01:05
Наука
Ученые обнаружили новую геотермальную зону в Йеллоустоне
Обновлено вчера в 23:27
Наука
Небольшой ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта
Обновлено вчера в 02:21
Шоу-бизнес
Супруга Быкова рассказала о состоянии писателя
Состояние писателя Дмитрия Быкова остается без изменений. Об этом в Facebook сообщила его жена Ирина Лукьянова.
Обновлено вчера в 04:06
Происшествия
Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»
Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия
Из-за пожаров в Забайкалье эвакуировали 289 человек
Спасателям пришлось эвакуировать 289 человек из 14 населённых пунктов в Забайкальском крае из-за вспыхнувших в регионе природных пожаров.
Обновлено в 02:48
Авто
«Автостат» определил самые популярные автомобили в России
Обновлено в 01:01
Политика
Дебаты Порошенко и Зеленского проходят в Киеве
Дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко проходят на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено вчера в 12:12
Хоккей
Оба победителя конференций вылетели в первом раунде плей-офф НХЛ
Оба клуба, которые в регулярном чемпионате выиграли свои конференции, вылетели в первом раунде плей-офф.
Обновлено в 02:13
Экономика
Эльвира Набиуллина заработала в 2018 году 34,7 млн рублей
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие
При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных
На юге провозглашенной Донецкой народной республики группа украинских диверсантов совершила попытку прорыва и подорвалась на собственных минах, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:54
Здоровье
Нефрологи рассказали о вреде бесконтрольного приема витамина D
Группа ученых из Канады изучили историю болезни пациента в возрасте 54-х лет, попавшего в больницу с подозрением на острое повреждение почек, и пришли к выводу, что всему виной стала передозировка «солнечного витамина».
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом
По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Общество
В мире не хватает 23 млн женщин – американские учёные
Эталонное соотношение числа мужчин и женщин в мире нарушено, пишет журнал PNAS.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
В Кремле отказались от сделок с будущим президентом Украины
Стоит отметить, что так представитель Кремля прокомментировал заявление украинского политика Виктора Медведчука о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах может заключить с Россией сделку по поводу Донбасса.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия
Незрячий японец впервые в мире пересек Тихий океан на небольшой яхте
Незрячий японец Мицухиро Ивамото впервые в мире пересек Тихий океан на небольшой яхте: утром в субботу его судно пришвартовалось в порту Иваки префектуры Фукусима на северо-западе Японии.
Обновлено в 02:27
Наука
Создан фононный лазер, способный обеспечить прорыв в обработке информации
Ведущий создатель технологии, Мишкат Бхаттачарийя, отмечает, что практические применения новой разработки могут обеспечить как минимум революцию в обработке данных.
Обновлено 18 апреля в 05:01
Происшествия
Вертолет доставил двух пострадавших на пожаре в Нижнекамске в Казань
Обновлено вчера в 19:38
Здоровье
Ученые назвали ранние симптомы рака кишечника
Обнаружение рака кишечника на ранней стадии повысит шансы на излечение, но многие симптомы болезни остаются без внимания.
Обновлено вчера в 23:56
Экономика
Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста
Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
Обновлено 18 апреля в 17:42
Происшествия
Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете
В Ростове-на-Дону суд вынес приговор активисту из Крыма Евгению Каракашеву, обвинявшемуся в создании экстремистских постов в интернете.
Обновлено вчера в 15:01
Футбол
Адиев: «„Анжи“ гибнет. Это не красит Республику Дагестан»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после поражения от «Ахмата» со счетом 0:1 в домашнем матче 24-го тура РПЛ обратился к правительству Республики Дагестан в связи с серьезными финансовыми проблемами махачкалинского клуба.
Обновлено вчера в 17:34
Игры
Нотр-Дам заново построили в игре No Man’s Sky
Обновлено вчера в 14:07
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Шоу-бизнес
У Венсана Касселя родилась Амазонка
Французский актер Венсан Кассель в третий раз стал отцом. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 19:59
Футбол
«Рома» заставила фаната на стадионе ответить за свои слова в соцсети
Римский футбольный клуб «Рома» предоставил болельщику команды шанс подтвердить написанные им в соцсети слова.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу
США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 14:08
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Общество
Ученые объяснили увеличение продолжительности жизни кошек
Ученые из Уральского аграрного университета рассказали, с чем связано увеличение продолжительности жизни кошек.
Обновлено в 00:46
Политика
Букмекеры отдали победу Зеленскому на выборах президента Украины
Российские и зарубежные букмекеры считают, что во втором туре выборов президента Украины победит Владимир Зеленский, притом с большим перевесом.
Обновлено в 02:28