Политика

МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношенийРИА Новости 14:09

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
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МИД Белоруссии обвинил посла РФ в попытке разрушить двусторонние отношения

Коммерсантъ14:57

МИД Белоруссии обвинил посла России в попытке разрушить дружественные отношения Москвы и Минска

Эхо Москвы14:00

В Минске заявили о «попытке» посла России разрушить отношения стран

RT на русском14:11

МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений

РИА Новости14:09

МИД Белоруссии обвинил российского посла в попытке разрушить отношения Москвы и Минска

ТАСС14:00

Минск обвинил посла России в разрушении отношений за несколько месяцев

РБК14:43

Белоруссия обвинила посла России в «разрушении» отношений двух стран

Газета.Ru13:53
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МИД о Бабиче: «Господин посол не видит разницы между федеральным округом и независимым государством»

КП - Беларусь15:06
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Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов

Обновлено в 12:53
Политика

Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины

В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В Москве подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета

В Москве неизвестные подожгли здание крупнейшего еврейского учебного заведения в стране — иешивы «Торат хаим».
Обновлено в 14:56
Политика

Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте

Как отмечается, якобы в полицию поступил звонок о возможном покушении на президента Украины. При этом Порошенко отказался покинуть студию.
Обновлено в 14:37
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей

Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Политика

Зеленский заговорил по-русски на дебатах с Порошенко

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский прочитал часть вопроса из интернета на русском языке в ходе выступления на дебатах с действующим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие

Под покровом дебатов: ВСУ попытались прорваться в Донбасс

Как пишет «Русская весна» со ссылкой на источники, около 18.00 в пятницу, 19 апреля, бойцы ВСУ после ложного заявления о введении режима «Пасхального перемирия», попытались проникнуть на территорию ДНР.
Обновлено в 14:57
Политика

Опубликован доклад Мюллера о вмешательстве РФ в выборы США

Российское правительство вмешивалось в президентские выборы США 2016 года на систематической основе, об этом говорится в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, под руководством которого проводилось расследование.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор активисту из Крыма Евгению Каракашеву, обвинявшемуся в создании экстремистских постов в интернете.
Обновлено в 15:01
Происшествия

В «Яндекс.Еда» задумали ограничить переработки после смерти курьера

Сервис «Яндекс.Еда» рассмотрит варианты технологий, предотвращающих переработки курьеров.
Обновлено в 12:39
Происшествия

От природных пожаров в Забайкалье пострадали восемь населенных пунктов

Восемь населенных пунктов пострадали от природных пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено в 11:50
Гаджеты

Samsung Galaxy Fold в разобранном состоянии показали на фото

Напомним, вчера стали появляется сообщения, что у блогеров Samsung Galaxy Fold уже сломался, причем это произошло после того, как они попытались снять пленку с экрана, которая на самом деле является частью самого гибкого дисплея.
Обновлено в 03:51
Общество

Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России

Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено в 12:30
Политика

Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго

Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено в 14:07
Экономика

Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Политика

В Одессе депутата Верховной рады Найема облили нечистотами

Обновлено в 07:57
Гаджеты

Смартфон Huawei P30 Pro испытали на прочность

Смартфон китайской компании Huawei P30 Pro прошел испытания на прочность.
Обновлено в 13:55
Игры

В резюме бывшего художника Rockstar нашли упоминание GTA 6

Rockstar совсем недавно выпустила Red Dead Redemption 2 и пока что даже не намекала на анонс GTA 6. Однако, над игрой уже довольно давно ведётся активная работа - об этом стало известно из резюме бывшего художника Rockstar.
Обновлено в 06:00
Политика

«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти из России

Белорусский концерн «Белнефтехим» заявил, что в течение последних нескольких дней произошло ухудшение качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.
Обновлено в 14:55
Космос

Советские спутники оказались опасны для мировой космонавтики

Металлический сплав изначально использовался в качестве теплоносителя в ядерных энергетических установках «Бук» на советских спутниках радиолокационной разведки УС-А.
Обновлено в 13:58
Кино

Кассовые сборы в России и СНГ за четверг, 18 апреля, 2019

Суммарная выручка кинотетров России и стран СНГ составила в четверг около 89 млн рублей, причём три четверти этой суммы пришлось на долю трёх главных премьер.
Обновлено в 15:05
Экономика

Проект российско-китайского самолета оказался под угрозой срыва

Обновлено в 02:23
Наука

Недостаток витамина D способствует развитию аутоиммунных заболеваний

Ученые Эдинбургского университета выяснили, как витамин D влияет на иммунную систему и может ли он изменять восприимчивость к таким заболеваниям, как рассеянный склероз.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес

Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
Обновлено вчера в 03:16
Общество

Супруга рассказала о состоянии Дмитрия Быкова

Обновлено вчера в 03:37
Происшествия

Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Суд арестовал главу коллегии адвокатов по делу о хищении

Сайт Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ сообщил, что суд в Москве по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде ареста председателю коллегии адвокатов по делу о хищении 1 млрд рублей у "Государственной корпорации по организации воздушного движения".
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Хоккей

Сборные США и Словакии забросили 17 шайб в матче ЮЧМ

По 4 шайбы у американцев забросили Коул Кофилд и Джек Хьюз.
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Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой

Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
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Футбол

«Ахмат» обыграл «Анжи» в матче 24-го тура РПЛ

Обновлено в 14:26
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Михаил Викторович Бабич
Российский политик
Российский государственный деятель. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Беларуси и Специальный представитель Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Беларусь с 24 августа 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Кандидат экономических наук.
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