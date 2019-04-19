Политика
МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношенийРИА Новости 14:09
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 16:45, Ашберн
Происшествия
Восемь человек погибли в результате ДТП в Перу
Обновлено в 12:14
Авто
УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей
Фото: vistapointe.net Уже с завода новая версия будет оснащаться экспедиционным багажником на крыше, лестницей, силовыми бамперами и порогами, защитой рулевых тяг, лебедкой, а также внедорожными шинами BF Goodrich All-Terrain размером 235/85 R16.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме
Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина
Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА, который впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:49
Политика
Телестудию с Порошенко заминировали
Ранее кандидаты в президенты провели часовые предвыборные дебаты на стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 14:24
Политика
Зеленский спросил Порошенко про конфеты и Гонтареву
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен».
Обновлено в 12:33
Политика
Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго
Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено в 14:07
Политика
Зеленский заговорил по-русски на дебатах с Порошенко
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский прочитал часть вопроса из интернета на русском языке в ходе выступления на дебатах с действующим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено в 12:21
Политика
На стадионе в Киеве «Олимпийский» прошли дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского
На киевском стадионе "Олимпийский" прошли дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:30
Армия и оружие
О гибели трех ополченцев заявили в ДНР
Начальник пресс-службы управления самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что в ходе боя с военными ВСУ погибли трое ополченцев.
Обновлено в 16:10
Кино
«ВКонтакте» заблокирует пользователей по «Щелчку Таноса»
В день мировой премьеры «Мстителей» страницу каждого второго участника флешмоба заблокируют на 15 минут.
Обновлено в 15:05
Политика
Лукашенко назвал вопрос русского языка в Белоруссии закрытым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вопрос государственного статуса русского языка в стране закрытым.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Кино
Рейден из фильма Mortal Kombat снялся в рекламном ролике новой части файтинга
Напомним, что Ламберт, известный по роли Коннора Маклауда в фильме «Горец», в 1995 году сыграл бога грома Рейдена в оригинальном фильме «Смертельная битва» (Mortal Kombat).
Обновлено в 16:33
Экономика
Подчиненные обогнали Набиуллину по доходам в 2018 году
Супруг главы ЦБ Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ, в 2018 году заработал 53,6 млн. Его доход в 2017 году был 29,9 млн руб. (плюс 80%).
Обновлено в 10:19
Интернет
Instagram может начать скрывать количество лайков
Обновлено в 06:45
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Политика
Украинского нардепа Найема облили фекалиями в Одессе
Обновлено в 09:04
Политика
«Белнефтехим» заявил об ухудшении качества нефти из России
Представители концерна "Белнефтехим" выступили с утверждением о резком ухудшении в последнее время качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.
Обновлено в 14:43
Происшествия
В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человек
Семнадцать человек пострадали в результате природных пожаров в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 15:28
Политика
Пранкер Лексус прокомментировал дебаты Зеленского и Порошенко
Пранкер Алексей Столяров, более известный как Лексус, прокомментировал RT дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе в Киеве.
Обновлено в 14:14
Футбол
Агент заявил о желании привезти Яя Туре в клуб чемпионата России
Агент футболиста Дмитрий Селюк заявил, что ведет переговоры о подписании контракта с одним из российских клубов.
Обновлено в 14:52
Политика
Зеленский ответил на обвинение в общении с Путиным
В ходе дебатов президент Украины Петр Порошенко обвинил своего оппонента Владимира Зеленского в связи с российским лидером Владимиром Путиным и попытках избежать призыва в армию.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Двух сотрудников разведки ОАЭ задержали в Турции
Двух сотрудников разведывательных служб Объединённых Арабских Эмиратов задержали в Стамбуле.
Обновлено в 08:42
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено вчера в 06:36
Футбол
Мамаев о просмотре матча «Краснодар» – «Зенит»: «Не показывают»
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не сможет посмотреть матч своей команды против «Зенита» в чемпионате России.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Суд в США приговорил россиянина Мартышева к 6,5 годам тюрьмы
Федеральный окружной суд Восточного округа штата Вирджиния приговорил в пятницу гражданина России Юрия Мартышева, экстрадированного в 2017 году из Латвии в США по обвинению в кибермошенничестве, к шести с половиной годам тюрьмы.
Обновлено в 15:43
Политика
Путин встретится с президентом Эстонии
Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Эстонии Керсти Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля.
Обновлено 17 апреля в 08:59