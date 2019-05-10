МИД Азербайджана: «Мхитарян может сыграть в финале Лиги Европы в Баку»Sports.ru 03:12

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что армянский полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян вправе принять участие в финальном матче Лиги Европы в Баку против «Челси», несмотря на напряженность между странами.

МИД Азербайджана: «Мхитарян может сыграть в финале Лиги Европы в Баку»

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