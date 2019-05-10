Футбол
МИД Азербайджана: «Мхитарян может сыграть в финале Лиги Европы в Баку»Sports.ru 03:12
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что армянский полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян вправе принять участие в финальном матче Лиги Европы в Баку против «Челси», несмотря на напряженность между странами.
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В МИД Азербайджана заверили, что у Мхитаряна не будет проблем с пребыванием в стране
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В МИД Азербайджана сообщили, что Мхитарян сможет сыграть в финале Лиги Европы в Баку
Спорт-Экспрессвчера в 16:06
«Проблем не будет». Армянский футболист «Арсенала» сможет сыграть в Баку в финале Лиги Европы
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