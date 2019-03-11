Политика

МИД Австрии вызвал посла УкраиныГазета.Ru вчера в 12:18

Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла Украины в Вене Александра Щербу из-за того, что украинские власти не допустили на территорию страны австрийского журналиста Кристиана Вершюца из телерадиокомпании ORF. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на австрийский МИД.
Читать в источнике

Подробнее о событии

МИД Австрии вызвал посла Украины из-за запрета на въезд журналисту

РБКвчера в 16:20

Украинского посла вызвали в МИД Австрии

РИА Новостивчера в 13:02

МИД Австрии вызвал посла Украины из-за запрета на въезд журналисту

RT на русскомвчера в 12:25

МИД Австрии вызвал посла Украины

Газета.Ruвчера в 12:18

МИД Австрии потребовал от Киева предоставить доказательства обвинения против репортера ORF

ТАССвчера в 12:13

МИД Австрии вызвал посла Украины в Вене из-за запрета на въезд репортеру ORF

Российская газетавчера в 12:11

МИД Австрии вызвал посла Украины из-за запрета на въезд журналисту ORF

Известиявчера в 12:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 00:53, Ашберн
Происшествия

Авиационные власти США потребовали модернизации систем Boeing 737 MAX

Федеральное управление авиации США (FAA) намерено обязать корпорацию Boeing модернизировать лайнеры 737 MAX 8 и 737 MAX 9 после авиакатастрофы в Эфиопии, жертвами которой стали 157 человек.
Обновлено в 00:46
Политика

В Венесуэле задержали подозреваемых в атаке на энергосистему страны

В Венесуэле задержали двух подозреваемых в попытке саботажа на объектах энергосистемы страны, заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро.
Обновлено в 00:44
Политика

ФРГ оставляет Украину без транзита газа, заявили в «Нафтогазе»

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Германия оставляет Украину без транзита российского газа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:29
Политика

США отзовут всех оставшихся в Венесуэле дипломатов

США на этой неделе отзовут всех оставшихся в Венесуэле дипломатов.
Обновлено в 00:47
Политика

В Сети появилось фото спешно покидающего митинг в Житомире Порошенко

Обновлено вчера в 20:33
Происшествия

Макгрегор арестован в Майами-Бич

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор задержан полицией в Майами-Бич, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:01
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору продуктов в Великий пост

Обновлено вчера в 23:23
Общество

Глава ФАС заявил, что россияне переплачивают за услуги ЖКХ

Коммунальные услуги большинству россиян обходятся в два раза дороже.
Обновлено вчера в 10:01
Армия и оружие

В Швеции назвали Россию «проигравшей сверхдержавой»

Эксперт Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен заявил, что Россия неспособна "идти в ногу с развитием военных технологий Запада".
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие

Посол России в США назвал условие применения ядерного оружия Москвой

Посол России в США Анатолий Антонов, выступая на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне, заявил, что Россия не будет использовать ядерное оружие, чтобы предотвратить региональные конфликты.
Обновлено вчера в 23:46
Политика

WSJ узнала о готовящихся санкциях США против «Северного потока – 2»

Американская газета The Wall Street Journal узнала, что Вашингтон готовится к ведению санкций против проекта «Северный поток – 2».
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия

У берегов Китая 12 человек пропали без вести после столкновения судов

Обновлено в 00:25
Общество

Названы страны с самым чистым воздухом

В России качество воздуха оценили как хорошее: страна оказалась во второй десятке государств с самым чистым воздухом.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД

Спецназ ФСБ штурмом взял отдел МВД по городу Новая Усмань в Воронежской области и задержал его начальника – подполковника Анатолия Уварова.
Обновлено вчера в 16:56
Общество

Британка после инсульта начала говорить по-русски

Невероятный случай произошёл в Ливерпуле, когда британка после инсульта начала говорить с русским акцентом.
Обновлено 10 марта в 04:25
Происшествия

Аэропорт Якутска эвакуировали из-за сообщения о минировании

Аэропорт Якутска эвакуировали из-за сообщения о минировании, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия

На борту самолета «Уральских авиалиний» бомбы не обнаружено

Обновлено вчера в 13:48
Политика

Мэй и Юнкер согласовали изменения в соглашении по брекситу

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе встречи с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Страсбурге согласовала изменения в соглашении по вопросу выхода страны из состава Европейского союза.
Обновлено вчера в 18:55
Политика

Большинство россиян и украинцев хорошо относятся друг к другу

РФ и Украина должны быть независимыми государствами, с открытыми друг для друга границами, без визового и таможенного режима, считают большинство граждан обеих стран.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Дочь Глушкова обратилась к британцам с просьбой помочь в расследовании убийства ее отца

Дочь российского предпринимателя Николая Глушкова, год назад найденного мертвым в Лондоне, обратилась к гражданам Великобритании с просьбой помочь следствию найти убийцу своего отца.
Обновлено вчера в 12:23
Общество

Администрация «Вконтакте» подтвердила, что удаляет у пользователей фото надгробия с именем Владимира Путина

Обновлено вчера в 19:03
Происшествия

Кузнецова рассказала о брошенной в московской квартире девочке

Состояние девочки,которую нашли в захламленной квартире в Москве, оценивается как средне-тяжелое, она не истощена, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 09:25
Здоровье

Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ

Кемеровская, Иркутская и Свердловская области возглавили список российских регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ в прошлом году.
Обновлено вчера в 10:29
Космос

Названа возможная дата падения на Землю советской межпланетной станции

Межпланетная станция, которую СССР запустил к Венере, упадет в любом регионе мира в начале — середине 2020-х годов.
Обновлено в 00:31
Общество

Более 70% родителей в России поддержали наличие дресс-кода в школах

Более 70% российских родителей поддержали наличие обязательного дресс-кода в школах.
Обновлено в 00:00
Энергетика

Bloomberg узнал о частичном прекращении добычи нефти в Венесуэле

В Венесуэле из-за отключения электричества остановили работу ряда предприятий государственной нефтяной компании PDVSA, сообщил Bloomberg источник в министерстве нефти страны.
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия

В Бурятии женщина сбила следователя, чтобы избежать допроса

Как отмечается, в августе прошлого года женщина сбила на автомобиле следователя, чтобы не идти на допрос по уголовному делу.
Обновлено вчера в 23:08
Политика

В Кремле отказались рассматривать возможность передачи Курил Японии

Через 20 лет, в 1875 году, стороны заключили Петербургский договор — по нему Япония отказалась от претензий на Сахалин, получив взамен все Курильские острова.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Десятки мигрантов задержаны в ТЦ «Москва» и на рынке «Садовод»

Обновлено вчера в 05:46
Финансы

Рынки начали неделю в «красной зоне». Евро рискует сильно подешеветь

В начале торговой недели российскому фондовому рынку не хватило позитивных факторов для открытия в плюсе.
Обновлено вчера в 03:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное