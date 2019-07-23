Экономика

Микрокредитование под залог жилья запретятInfokam.su вчера в 22:09

Депутаты Государственной Думы, можно сказать, в едином порыве приняли в третьем чтении законопроект о запрете микрокредитования под залог жилья. Инициаторами закона стали председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также представители всех фракций.
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Вячеслав Володин
Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита.
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