Новые нормы вынудили МФО оптимизировать расходы: закрывать физические офисы и переводить большую часть коммуникаций с клиентом в онлайн, жертвуя живым общением с потребителем, ответили в регуляторе на просьбу «Известий» прокомментировать последствия новых правил для рынка.

с чего всё началось

Банк России опубликовал статистику, согласно которой в первом квартале 2019 года микрофинансовые организации закрыли треть офисов на территории РФ. Специалисты Центробанка связывают это с новыми правилами работы МФО, которые были закреплены в законодательстве.

Общество Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам 85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению.

Политика 45 лет назад основана группа спецназа «Альфа» 45 лет назад была основана легендарная группа спецназа "Альфа", на боевом счету которой - десятки антитеррористических операций и сотни спасенных жизней.

Происшествия В Приморье мужчина умер в реабилитационном центре без лицензии Позже выяснилось, что у «Расцвета» не было лицензии на осуществление медицинской деятельности, в связи с чем руководство и сотрудники реабилитационного центра оказывали услуги ненадлежащего качества.

Происшествия На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.

Экономика В России запретят анонимные электронные платежи В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.

Энергетика Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.

Политика В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.

Здоровье Названы 5 устаревших и неэффективных лекарственных препаратов Эксперты в области медицины и здоровья назвали 5 лекарств, утративших со временем актуальность и помощь организму в борьбе с различными болезнями.В странах Европы и США анальгин уже много лет находится под запретом из-за серьёзных побочных эффектов.

Транспорт Движение фур ограничили на трассе «Байкал» в Приангарье из-за паводка Дорожная полиция ограничила движение большегрузных машины на участке федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе Приангарья.

Общество Не стригшийся 10 лет подросток из Великобритании поразил парикмахера Подросток, который не стригся в течение 10 лет, удивил парикмахера состоянием волос.

Происшествия Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").

Происшествия В Госдуме предложили альтернативное наказание за оставление места ДТП Действующим законодательством предусмотрены только лишение прав и арест на 15 суток.

Кино Орландо Блум оценил возможность возвращения к роли Леголаса Голливудский актер Орландо Блум рассказал о своем возможном участи в ремейке "Властелина колец" на Amazon.

Футбол Аршавин ответил на обвинения Дзюбы в некомпетентности Дзюба обвинил Андрея Аршавина в некомпетентности после того, как игроком матча третьего тура Премьер-лиги против «Оренбурга» признали голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.

Политика Трамп решил сменить главу Национальной разведки США Президент США Дональд Трамп выдвинет члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Национальной разведки, об этом он объявил в своем твиттере.

Авто Маск оснастит Tesla приложениями YouTube и Netflix Разработчики Tesla оснастят компьютеры автомобилей приложениями YouTube и Netflix.

Общество Москвичей предупредили о температурном антирекорде Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.

Политика В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".

Здоровье В ФОМС напомнили о максимальных сроках ожидания приема врача Глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко озвучила сроки ожидания приема у врачей всех специализаций, которые прописаны в программе государственных гарантий.

Политика В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке Министерство культуры Украины совместно с Организацией по безопасности и сотрудничестве в Европе готовит поправки в украинские законы о государственном языке, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.

Политика Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.

Политика Зеленский не вернет воду в Крым Постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил в интервью изданию «Сегодня», что позиция предыдущих украинских властей по непоставкам воды на полуостров является «правильной».