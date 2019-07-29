Экономика
МФО начинают массово закрывать офисы из-за нового законодательстваPravda.Ru 03:28
Банк России опубликовал статистику, согласно которой в первом квартале 2019 года микрофинансовые организации закрыли треть офисов на территории РФ. Специалисты Центробанка связывают это с новыми правилами работы МФО, которые были закреплены в законодательстве.
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с чего всё началось
Новые нормы вынудили МФО оптимизировать расходы: закрывать физические офисы и переводить большую часть коммуникаций с клиентом в онлайн, жертвуя живым общением с потребителем, ответили в регуляторе на просьбу «Известий» прокомментировать последствия новых правил для рынка.Известиявчера в 17:01
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Более половины микрофинансовых организаций могут уйти с рынка - Известия
Аргументы и Фактывчера в 21:47
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