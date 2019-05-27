Экономика
МФО просят смягчить будущие требованияСаминвестор 01:24
Сегодня, 27 мая 2019 года, стало известно, что саморегулируемая организация «МиР» предложила Центробанку РФ поэтапно повышать требования к минимальному размеру капитала микрофинансовых организаций (МФО), а именно до 5 млн рублей через пять лет, а не через один год, как указано в поправках, принятых Госдумой в первом чтении.
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Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
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В первых числах мая СМИ сообщили о свадьбе ведущей «Дома-2» Кати Жужи и Артема Маркелова, сына миллиардера Валерия Маркелова.
Обновлено в 03:36
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Общество
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