Новые нормы вынудили МФО оптимизировать расходы: закрывать физические офисы и переводить большую часть коммуникаций с клиентом в онлайн, жертвуя живым общением с потребителем, ответили в регуляторе на просьбу «Известий» прокомментировать последствия новых правил для рынка.

с чего всё началось

Банк России опубликовал статистику, согласно которой в первом квартале 2019 года микрофинансовые организации закрыли треть офисов на территории РФ. Специалисты Центробанка связывают это с новыми правилами работы МФО, которые были закреплены в законодательстве.

Экономика Число жалоб жителей Челябинской области в ЦБ выросло на треть В первом полугодии 2019 года от жителей Челябинской области в Центробанк поступило 2 тыс. 994 жалобы, что на треть выше уровня аналогичного периода прошлого года (2 тыс. 213 жалоб).

Общество В Байкальске допустили обрушение дамбы из-за паводка В администрации Байкальска в Иркутской области сообщили об угрозе обрушения защитной дамбы из-за осложнения ситуации с паводками.

Авто Москвичи за полгода воспользовались каршерингом более 24 миллионов раз За минувшие полгода горожане совершили более 24 миллионов поездок на машинах каршеринга, что на один миллион превышает показатель за весь прошлый год.

Общество Минобороны построит в «Патриоте» центр воспитания школьников В подмосковном парке Минобороны «Патриот» построят учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард», рассказали РБК два источника в Минобороны.

Политика В МИД России рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков рассказал о контактах российской стороны с представителями оппозиции Венесуэлы.

Политика Великобритания ускоренно готовится к «Брекситу» без сделки Лондон ускоренно готовится к выходу из Евросоюза по «жесткому сценарию» — без сделки, завил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Политика В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".

Происшествия Российский альпинист пропал в горах Киргизии Спасатели ищут российского альпиниста, пропавшего в горах Киргизии, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций республики.

Политика В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.

Происшествия В Якутии 22 человека отравились шаурмой В Якутии 22 человека отравились после посещения кафе быстрого питания «Шаурма» в селе Чурапча, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Общество СМИ защищают распространителей фейков о Туркменистане Получилось вместо «призвать к ответу», «принять меры» - пытать, а вместо «распространители фейков» был придан политизированный и личностный окрас – «враги президента».

Происшествия В Тамбовской области семья из восьми человек отравилась грибами Многодетная семья из восьми человек госпитализирована после отравления грибами в Тамбовской области.

Наука Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино В начале октября 2017 года европейские организации, занимающиеся радиационной безопасностью, объявили о необъяснимом росте концентрации радиоактивного рутения-106 в атмосфере, который оказался наиболее значимым в юго-восточной части Европы.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске разводится с мужем после шести лет брака Младшая сестра Жанны Фриске Наталья разводится со своим мужем Сергеем. Пара уже подала заявление о разводе в Перовский ЗАГС.

Экономика В России запретят анонимно пополнять кошелек QIWI и «Яндекс.Деньги» Электронные кошельки QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal, VK Pay и другие аналогичные системы нельзя будет пополнить анонимно наличными через платежные терминалы и офисы мобильных операторов — для этого необходимо будет пользоваться банковским счетом.

Энергетика Названы страны Европы с самым дешёвым бензином По данным агентства, жители Люксембурга могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. л бензина.

Происшествия В Москве госпитализировали Алексея Навального 24 июля Навального арестовали на 30 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга.

Экономика Протесты, торговля, ФРС: почему биржи Азии начали неделю снижением Азиатские рынки начали новую неделю снижением — инвесторы проявляют осторожность накануне решения ФРС по процентной ставке и перед началом переговоров между США и Китаем.

Общество В США умерла самая умная в мире собака В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.

Транспорт Военные предложили построить аэропорт для лоукостеров в Клину Новый аэропорт между Москвой и Петербургом Минобороны предложило построить новый аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) на территории военного аэродрома Клин-5.

Шоу-бизнес Екатерина Климова встретилась в Питере с возлюбленной бывшего мужа Известная российская актриса Екатерина Климова встретилась в Санкт-Петербурге с возлюбленной своего бывшего мужа Ильи Хорошилова.

Происшествия Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.

Экономика Счетная палата готовит почву для новой пенсионной реформы Пенсионная система должна быть прозрачной и понятной для граждан, а принимаемые государством решения – вызывать доверие населения, заявила аудитор СП Светлана Орлова, выступая в Госдуме.

Финансы Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,44 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на семь копеек и составил 63,44 рубля.