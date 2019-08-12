Экономика
МФО могут разрешить выдавать займы за счет наличных из кассыФинмаркет 05:37
Действие проекта распространяется на лиц, являющихся участниками наличных расчетов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Предполагается, что МФО и ломбарды смогут выдавать наличными деньгами из кассы до 50 тыс. рублей по одному договору займа, КПК и СКПК - до 100 тыс. рублей.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:18, Вашингтон
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