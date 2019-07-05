Экономика

МФК: оценен ущерб российских банков от кибератак Cobalt и SilenceПлас 05:34

ФинЦЕРТ ЦБ на протяжении прошлого года многократно фиксировал целевые атаки на организации кредитно-финансовой сферы, приписываемые двум основным преступным группам – Cobalt и Silence.
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ЦБ: Потери банков от хакерских атак сократились почти в 20 раз

Ведомости06:25

В 2018 году хакеры украли из российских банков более 58 миллионов рублей

Комсомольская правда06:16

Они русскоговорящие, и их всего двое: Что известно о хакерах, укравших более 50 миллионов у российских банков

Царьград05:09

ЦБ оценил ушерб для банков от хакерских атак Cobalt и Silence

Rambler News Service05:38

В ЦБ оценили ущерб российских банков от кибератак Cobalt и Silence в 2018 году

ТАСС04:54

ЦБ назвал основные киберугрозы для банков и их клиентов

РБК04:50

ЦБ оценил ущерб от взлома банков группами Cobalt и Silence в 2018 году

Российская газета04:50
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Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс

Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
Обновлено вчера в 19:41
Общество

Федор Конюхов отправился в Крым на самолете с солнечными батареями

Российский исследователь и путешественник Федор Конюхов в пятницу вылетел из Москвы в Крым на самолете с солнечными батареями.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно

Обновлено вчера в 18:47
Авто

Электромобили и самокаты получат звуковое сопровождение с 2020 года

Обновлено вчера в 22:40
Здоровье

В Ярославской области главврачи зарабатывают больше мэров

Департамент здравоохранения Ярославской области опубликовал данные о средних зарплатах руководства медицинских учреждений региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие

В Лондоне в мусорном баке нашли сверхсекретные данные по химбазе

Документы, имеющие гриф «Секретно» и относящиеся к известной британской правительственной лаборатории по созданию оружия массового поражения Портон-Даун в Уилтшире, недалеко от Солсбери, обнаружили в мусорном баке на парковке в северном районе Лондона.
Обновлено в 04:53
Общество

Пострадавшие от наводнения массово отказываются от предложения Путина

Обновлено в 01:20
Общество

В Кремле ответили на вопрос о расследовании о доме Сечина за ₽20 млрд

В Кремле не ознакомились с расследованием о строительстве главой "Роснефти" Игорем Сечиным особняка стоимостью около 20 млрд руб. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:08
Авто

«АвтоВАЗ» возобновил производство

Обновлено в 05:54
Политика

В партии Зеленского заявили об угрозе срыва выборов в Раду

Повторная жеребьевка очередности партий в избирательном бюллетене может привести к срыву выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя пережившей пытки девочки

Обновлено в 05:20
Происшествия

В Петербурге пара выпала из окна во время секса

В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Политика

Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам

Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Окруженный толпой сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой растерялся

Во время представления детки четы Галкин-Пугачева расположились рядом с родителями, а после выступления юных талантов Лиза и Гарри разделились: Елизавета осталась с мамой, а Гарри отправился гулять за кулисы с папой.
Обновлено в 04:46
Политика

На Украине арестовали экс-начальника ПВО бригады ДНР

На Украине суд арестовал экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Трамп пообещал установить флаг США на Марсе

Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия

В Мадриде задержали крупнейшего кибермошенника в истории Испании

Гражданская гвардия Испании задержала в Мадриде молодого человека, который считается крупнейшим кибермошенником в истории пиренейского королевства.
Обновлено в 02:55
Политика

Группу редакторов «Википедии» заблокировали за «политические» правки

Десять пользователей «Википедии», которые в определенном ключе редактировали статьи о главах российских регионов и оппозиционных деятелях, заблокировали после проверки их правок.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В Подмосковье задержан пенсионер МВД, обвиняемый в похищении человека

"По данным следствия, 47-летний пенсионер органов МВД, находясь с потерпевшим в конфликтных отношениях на почве финансовых вопросов, приискал для совершения преступления людей, не будучи осведомленным, что это сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области, действовавшие в рамках оперативно-разыскных мероприятий", - сообщила Врадий.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко разозлилась из-за нападок хейтеров

Анастасия Костенко разозлилась из-за нападок хейтеров Накануне очередной выход в свет Анастасии Костенко стал провальным.
Обновлено в 06:06
Политика

Встреча Путина и папы римского Франциска состоялась в Ватикане

Встреча российского президента Владимира Путина и главы католической церкви папы римского Франциска состоялась 4 июля в Ватикане.
Обновлено вчера в 08:21
Авто

Опубликованы изображения модели Mitsubishi Lancer

На прошлой неделе стало известно о том, что Mitsubishi планирует вернуться к «истокам» и возродить культовый Lancer Evolution, снятый с производства в 2017 году.
Обновлено вчера в 04:10
Энергетика

Великобритания арестовала деньги «Газпрома» по иску Украины

Высокий суд Лондона решил заморозить 145 миллионов долларов дивидендов от Nord Stream при их выплате «Газпрому» по иску украинского «Нафтогаза».
Обновлено в 06:13
Политика

Зеленский сменил главу Донецкой областной администрации

Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

Дочери Евгения Осина разделили права на его песни

Основную ценность представляют композиции исполнителя. Права на их исполнение перейдут к законной и внебрачной дочерям певца.
Обновлено в 00:30
Общество

Столетняя британка назвала секретом долголетия сосиски в тесте

Обновлено вчера в 21:31
Происшествия

С главпочтамта Екатеринбурга похитили 21 тысячу лотерейных билетов

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с декабря 2017-го по март 2018 года обвиняемая была ответственной за утилизацию нереализованных лотерейных билетов, однако вместо этого она забирала билеты себе, после чего получала по выигрышным деньги.
Обновлено в 05:54
Общество

Аудиторы сообщили о новом виде мошенничества в России

На профессиональных форумах аудиторов активно обсуждается новый вид мошенничества – мнимые заказчики, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:30
Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) предложила работодателям и работникам "скинуться" на будущую пенсию, чтобы поднять ее уровень для россиян.
Обновлено в 05:38
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