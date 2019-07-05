Экономика
МФК: оценен ущерб российских банков от кибератак Cobalt и SilenceПлас 05:34
ФинЦЕРТ ЦБ на протяжении прошлого года многократно фиксировал целевые атаки на организации кредитно-финансовой сферы, приписываемые двум основным преступным группам – Cobalt и Silence.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 06:42, Вашингтон
Шоу-бизнес
Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс
Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
Обновлено вчера в 19:41
Общество
Федор Конюхов отправился в Крым на самолете с солнечными батареями
Российский исследователь и путешественник Федор Конюхов в пятницу вылетел из Москвы в Крым на самолете с солнечными батареями.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Обновлено вчера в 18:47
Авто
Электромобили и самокаты получат звуковое сопровождение с 2020 года
Обновлено вчера в 22:40
Здоровье
В Ярославской области главврачи зарабатывают больше мэров
Департамент здравоохранения Ярославской области опубликовал данные о средних зарплатах руководства медицинских учреждений региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
В Лондоне в мусорном баке нашли сверхсекретные данные по химбазе
Документы, имеющие гриф «Секретно» и относящиеся к известной британской правительственной лаборатории по созданию оружия массового поражения Портон-Даун в Уилтшире, недалеко от Солсбери, обнаружили в мусорном баке на парковке в северном районе Лондона.
Обновлено в 04:53
Общество
В Кремле ответили на вопрос о расследовании о доме Сечина за ₽20 млрд
В Кремле не ознакомились с расследованием о строительстве главой "Роснефти" Игорем Сечиным особняка стоимостью около 20 млрд руб. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:08
Авто
«АвтоВАЗ» возобновил производство
Обновлено в 05:54
Политика
В партии Зеленского заявили об угрозе срыва выборов в Раду
Повторная жеребьевка очередности партий в избирательном бюллетене может привести к срыву выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя пережившей пытки девочки
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Петербурге пара выпала из окна во время секса
В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Окруженный толпой сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой растерялся
Во время представления детки четы Галкин-Пугачева расположились рядом с родителями, а после выступления юных талантов Лиза и Гарри разделились: Елизавета осталась с мамой, а Гарри отправился гулять за кулисы с папой.
Обновлено в 04:46
Политика
На Украине арестовали экс-начальника ПВО бригады ДНР
На Украине суд арестовал экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Трамп пообещал установить флаг США на Марсе
Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
В Мадриде задержали крупнейшего кибермошенника в истории Испании
Гражданская гвардия Испании задержала в Мадриде молодого человека, который считается крупнейшим кибермошенником в истории пиренейского королевства.
Обновлено в 02:55
Политика
Группу редакторов «Википедии» заблокировали за «политические» правки
Десять пользователей «Википедии», которые в определенном ключе редактировали статьи о главах российских регионов и оппозиционных деятелях, заблокировали после проверки их правок.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Подмосковье задержан пенсионер МВД, обвиняемый в похищении человека
"По данным следствия, 47-летний пенсионер органов МВД, находясь с потерпевшим в конфликтных отношениях на почве финансовых вопросов, приискал для совершения преступления людей, не будучи осведомленным, что это сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области, действовавшие в рамках оперативно-разыскных мероприятий", - сообщила Врадий.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко разозлилась из-за нападок хейтеров
Анастасия Костенко разозлилась из-за нападок хейтеров Накануне очередной выход в свет Анастасии Костенко стал провальным.
Обновлено в 06:06
Политика
Встреча Путина и папы римского Франциска состоялась в Ватикане
Встреча российского президента Владимира Путина и главы католической церкви папы римского Франциска состоялась 4 июля в Ватикане.
Обновлено вчера в 08:21
Авто
Опубликованы изображения модели Mitsubishi Lancer
На прошлой неделе стало известно о том, что Mitsubishi планирует вернуться к «истокам» и возродить культовый Lancer Evolution, снятый с производства в 2017 году.
Обновлено вчера в 04:10
Энергетика
Великобритания арестовала деньги «Газпрома» по иску Украины
Высокий суд Лондона решил заморозить 145 миллионов долларов дивидендов от Nord Stream при их выплате «Газпрому» по иску украинского «Нафтогаза».
Обновлено в 06:13
Политика
Зеленский сменил главу Донецкой областной администрации
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Дочери Евгения Осина разделили права на его песни
Основную ценность представляют композиции исполнителя. Права на их исполнение перейдут к законной и внебрачной дочерям певца.
Обновлено в 00:30
Общество
Столетняя британка назвала секретом долголетия сосиски в тесте
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия
С главпочтамта Екатеринбурга похитили 21 тысячу лотерейных билетов
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с декабря 2017-го по март 2018 года обвиняемая была ответственной за утилизацию нереализованных лотерейных билетов, однако вместо этого она забирала билеты себе, после чего получала по выигрышным деньги.
Обновлено в 05:54
Общество
Аудиторы сообщили о новом виде мошенничества в России
На профессиональных форумах аудиторов активно обсуждается новый вид мошенничества – мнимые заказчики, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:30
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) предложила работодателям и работникам "скинуться" на будущую пенсию, чтобы поднять ее уровень для россиян.
Обновлено в 05:38