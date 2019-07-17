Экономика
МЭР запретит перекрестное субсидирование тарифов на электричествоАМИТЕЛ 10:58
Минэкономразвития подготовило указ президента РФ о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, сообщает "Российская газета". Суть отменяемой меры поддержки заключалась в том, что занижение тарифа в одних регионах компенсировалось повышением в других.
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Правительство до 1 октября утвердит правовые акты для ликвидации перекрестного субсидирования в энергетике с 2020 года в соответствии с проектом президентского указа.Давыдов.Индекс13:51
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Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
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Лавров призвал Европу не руководствоваться установками «из-за океана»
При принятии решений по «газовому» и другим вопросам Европе стоит руководствоваться интересами своих народов, а не установками, «сформулированными за океаном».
Обновлено в 18:55
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Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в произвольной программе синхронного плавания на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.
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Гарри Стайлс может стать принцем Эриком в новой «Русалочке»
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой.
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Клип появился сегодня на личном канале супруги Прилучного актрисы Агаты Муциниеце.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
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Всего за несколько часов коллаж из кадров без макияжа собрал более 11 тысяч «лайков» в Instagram Александровой.
Обновлено в 15:37
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Ars Technica (США): с космическим кораблем «Федерация», разработанным в России, не все гладко (Ars Technica)
Обновлено в 04:05
Политика
Россия не отказалась от идеи отмены виз для граждан Грузии
Москва заинтересована в нормализации отношений с Тбилиси, готова к переговорам на высшем уровне и по-прежнему рассматривает возможность отмены виз для граждан Грузии, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина.
Обновлено в 19:48
Кино
Сергей Шнуров озвучит инопланетянина в мультфильме «Белка и Стрелка 3»
Сергей Шнуров, Евгений Миронов, Сергей Бурунов, Екатерина Шпица и другие популярные российские артисты озвучат героев анимационного сериала "Белка и Стрелка 3", сообщила пресс-служба студии "КиноАтис".
Обновлено в 08:04
Происшествия
Российский теплоход «Гранит» потерял ход близ южнокорейского порта
Начальник Морского спасательно-координационного центра Владивостока Николай Пирожков сообщил о потере хода российским судном "Гранит" в Японском море.
Обновлено в 20:14
Политика
ЕС требует от России признания в атаке на Boeing MH17
Европейский союз призвал Россию признать себя виновной в атаке на Boeing MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донбассом.
Обновлено в 15:47
Происшествия
При обрушении породы на шахте в Кузбассе погиб один горняк
Один человек погиб в результате обрушения горной породы на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области, сообщили 17 июля в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 14:48
Происшествия
Арест женщины по подозрению в контрабанде лекарств объяснили в МВД
В Московском главке МВД опровергли информацию об аресте женщины в отделении Почты России, в котором она забрала посылку с запрещенным в стране лекарством, предназначенным для своего тяжелобольного 10-летнего сына.
Обновлено в 11:33
Экономика
Компания экс-советника Якунина купит основанного Ротенбергом девелопера
Участники сделки Компанию "РГ-Девелопмент" в 2013-м основал Аркадий Ротенберг (занимает 41-е место в последнем рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России", его состояние оценивается в $2,6 млрд).
Обновлено в 17:00
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 11:14
Общество
Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году
Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
Обновлено в 10:51
Транспорт
Началось строительство семи станций Коммунарской линии метро
Начались работы по возведению всех семи станций Коммунарской линии московского метрополитена - от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки", сообщается на официальном портале мэра Москвы со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Обновлено в 12:10
Политика
Лавров прокомментировал ситуацию между США и Ираном
Всплеск напряженности вокруг Ирана — следствие опасного курса США, чья политика привела к резкому обострению обстановки в Персидском заливе.
Обновлено в 19:53
Кино
Вышел трейлер нового сезона PUBG
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Шереметьево на шесть часов задержали рейс во Владивосток с детьми
По информации РЕН ТВ, в московском аэропорту Шереметьево уже почти на шесть часов задерживают рейс во Владивосток.
Обновлено в 17:15
Наука
Илон Маск придумал, как соединить мозг с компьютером
Обновлено в 09:49
Наука
Опубликованы редчайшие кадры со дна Атлантического океана
При исследовании дна океана, ученые сняли процесс поедания мелкими акулами более крупной рыбы.
Обновлено в 16:25
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
США исключили продажу Турции F-35
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38