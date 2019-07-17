с чего всё началось

Минэкономразвития подготовило указ президента РФ о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, сообщает "Российская газета". Суть отменяемой меры поддержки заключалась в том, что занижение тарифа в одних регионах компенсировалось повышением в других.

Финансы Эксперт назвал самый плохой день для рубля "Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.

Политика Лавров призвал Европу не руководствоваться установками «из-за океана» При принятии решений по «газовому» и другим вопросам Европе стоит руководствоваться интересами своих народов, а не установками, «сформулированными за океаном».

Спорт Синхронистка Светлана Ромашина завоевала 20-е золото ЧМ в карьере Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в произвольной программе синхронного плавания на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

Происшествия СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой.

Шоу-бизнес Павел Прилучный выпустил свой первый музыкальный клип Клип появился сегодня на личном канале супруги Прилучного актрисы Агаты Муциниеце.

Шоу-бизнес Марина Александрова опубликовала коллаж из селфи без макияжа Всего за несколько часов коллаж из кадров без макияжа собрал более 11 тысяч «лайков» в Instagram Александровой.

Политика Россия не отказалась от идеи отмены виз для граждан Грузии Москва заинтересована в нормализации отношений с Тбилиси, готова к переговорам на высшем уровне и по-прежнему рассматривает возможность отмены виз для граждан Грузии, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина.

Кино Сергей Шнуров озвучит инопланетянина в мультфильме «Белка и Стрелка 3» Сергей Шнуров, Евгений Миронов, Сергей Бурунов, Екатерина Шпица и другие популярные российские артисты озвучат героев анимационного сериала "Белка и Стрелка 3", сообщила пресс-служба студии "КиноАтис".

Происшествия Российский теплоход «Гранит» потерял ход близ южнокорейского порта Начальник Морского спасательно-координационного центра Владивостока Николай Пирожков сообщил о потере хода российским судном "Гранит" в Японском море.

Политика ЕС требует от России признания в атаке на Boeing MH17 Европейский союз призвал Россию признать себя виновной в атаке на Boeing MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донбассом.

Происшествия При обрушении породы на шахте в Кузбассе погиб один горняк Один человек погиб в результате обрушения горной породы на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области, сообщили 17 июля в пресс-службе МЧС России.

Происшествия Арест женщины по подозрению в контрабанде лекарств объяснили в МВД В Московском главке МВД опровергли информацию об аресте женщины в отделении Почты России, в котором она забрала посылку с запрещенным в стране лекарством, предназначенным для своего тяжелобольного 10-летнего сына.

Экономика Компания экс-советника Якунина купит основанного Ротенбергом девелопера Участники сделки Компанию "РГ-Девелопмент" в 2013-м основал Аркадий Ротенберг (занимает 41-е место в последнем рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России", его состояние оценивается в $2,6 млрд).

Политика Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.

Политика Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.

Общество Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.

Транспорт Началось строительство семи станций Коммунарской линии метро Начались работы по возведению всех семи станций Коммунарской линии московского метрополитена - от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки", сообщается на официальном портале мэра Москвы со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Политика Лавров прокомментировал ситуацию между США и Ираном Всплеск напряженности вокруг Ирана — следствие опасного курса США, чья политика привела к резкому обострению обстановки в Персидском заливе.

Происшествия В Шереметьево на шесть часов задержали рейс во Владивосток с детьми По информации РЕН ТВ, в московском аэропорту Шереметьево уже почти на шесть часов задерживают рейс во Владивосток.

Наука Опубликованы редчайшие кадры со дна Атлантического океана При исследовании дна океана, ученые сняли процесс поедания мелкими акулами более крупной рыбы.

Политика СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук» СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.