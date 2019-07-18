Экономика
МЭР запретит перекрестное субсидирование тарифов на электричествоАМИТЕЛ вчера в 10:58
Минэкономразвития подготовило указ президента РФ о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, сообщает "Российская газета". Суть отменяемой меры поддержки заключалась в том, что занижение тарифа в одних регионах компенсировалось повышением в других.
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Есть проблема, связанная с перекрестным субсидированием, ее как-то надо решать. Это то, к чему нужно стремиться, а дальше – надо искать источники, за счет чего этого делать. Источников нет.
— Максим Орешкин, российский политикВедомости 12:32
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