Есть проблема, связанная с перекрестным субсидированием, ее как-то надо решать. Это то, к чему нужно стремиться, а дальше – надо искать источники, за счет чего этого делать. Источников нет.

Минэкономразвития подготовило указ президента РФ о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, сообщает "Российская газета". Суть отменяемой меры поддержки заключалась в том, что занижение тарифа в одних регионах компенсировалось повышением в других.

Политика «Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.

Происшествия Возросло число пострадавших при задымлении самолета в Шереметьево При экстренной эвакуации с борта самолета в Шереметьево пострадали восемь пассажиров, передает РИА "Новости".

Политика Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2» Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.

Армия и оружие В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.

Культура После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Кино Умерла актриса Валентина Зимняя Советская актриса, театральный педагог, профессор кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Валентина Ивановна Зимняя скончалась 18 июля на 92-м году жизни в Киеве.

Гаджеты Sony проектирует гибкий смартфон со встроенными в экран датчиками Как сообщает ресурс LetsGoDigital, речь идёт о смартфонах с гибким дисплеем, а также об аппаратах, оснащённых экраном во фронтальной и тыльной частях корпуса.

Политика Парубий пригрозил Зеленскому ветеранами боевых действий в Донбассе Политик напомнил Зеленскому, что большинство заседающих в парламенте являются ветеранами боевых действий в Донбассе.

Политика Зариф предложил США решение для снятия санкций с Ирана В мае прошлого года США вышли из иранской ядерной сделки и возобновили действие санкций против Тегерана Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран предлагает подписать протокол, предусматривающий расширенные инспекции объектов своей ядерной программы, в ответ на снятие санкций США, пишет Guardian.

Политика Порошенко не пустили в Европарламент Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.

Политика Зеленский хочет упростить получение украинского гражданства Президент Украины Владимир Зеленский дал распоряжение разработать упрощенные механизм поучения гражданства страны для этнических украинцев.

Происшествия На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧП Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей В Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана на 31,2 процента меньше — 66 тысяч рублей.

Шоу-бизнес 10-летняя дочь МакSим впервые покрасила волосы Девочка впервые покрасила волосы. Саша не стала радикально менять имидж – просто окрасила кончики в розовый цвет.

Гаджеты Пользователи iPhone всё чаще стали переходить на Android Всё больше владельцев iPhone отказываются от перехода на новую "яблочную" модель в пользу смартфонов на базе ОС Android.

Футбол Ибрагимович назвал себя «Феррари» среди «Фиатов» Красивые голы и боевые пощёчины: как Златан Ибрагимович развлекается в МЛС В текущем сезоне швед забил в 16 матчах 13 мячей.

Происшествия В Мюнхене пропали две россиянки Две россиянки пропали в Мюнхене, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в посольстве России в Германии.

Шоу-бизнес Диана Шурыгина проводит время на Бали в компании молодого миллионера Судя по фотографиям, которые и Диана, и молодой человек разместили в своих Инстаграм-аккаунтах, они очень весело проводят время.

Наука Компания Илона Маска разрабатывает киберимпланты для мозга На днях в Калифорнийской академии наук прошла презентация, на которой компания Илона Маска под названием Neuralink рассказала, что в ближайшее время планирует начать испытания технологий по считыванию мыслей людей.

Политика Помощник Зеленского заявил о намерении добиться переговоров с Путиным Команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с Владимиром Путиным, заявил в интервью изданию LB.ua первый помощник президента Украины Сергей Шефир.

Политика Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку — 2» Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Технологии В Госдуму внесен законопроект о штрафах за неустановление российского ПО на смартфонах По замыслу авторов документа, российские пользователи интернета и услуг связи получат возможность использовать приобретаемое оборудование (смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией Smart-TV) без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ, ориентированных на работу с российскими пользователями таких устройств.

Политика Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.

Футбол «Интер» может отказаться от услуг Лукаку и пригласить Кавани Миланский Интер продолжает переговоры с Манчестер Юнайтед о трансфере бельгийского форварда Ромелу Лукаку.

Происшествия Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, сообщила РИА Новости супруга мужчины Юлия Шестун.

Гаджеты Новый фитнес-браслет Honor Band 5 доступен для предзаказа Хотя официальная презентация нового фитнес-браслета Honor Band 5 пройдет только 23 июля, предварительные заказы на него уже принимаются.