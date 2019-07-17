Экономика

МЭР запретит перекрестное субсидирование тарифов на электричествоАМИТЕЛ 10:58

Минэкономразвития подготовило указ президента РФ о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, сообщает "Российская газета". Суть отменяемой меры поддержки заключалась в том, что занижение тарифа в одних регионах компенсировалось повышением в других.
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с чего всё началось
Правительство до 1 октября утвердит правовые акты для ликвидации перекрестного субсидирования в энергетике с 2020 года в соответствии с проектом
 президентского указа.
Давыдов.Индекс13:51

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