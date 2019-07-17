Экономика
МЭР запретит перекрестное субсидирование тарифов на электричествоАМИТЕЛ 10:58
Минэкономразвития подготовило указ президента РФ о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, сообщает "Российская газета". Суть отменяемой меры поддержки заключалась в том, что занижение тарифа в одних регионах компенсировалось повышением в других.
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Правительство до 1 октября утвердит правовые акты для ликвидации перекрестного субсидирования в энергетике с 2020 года в соответствии с проектом президентского указа.Давыдов.Индекс13:51
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«Нашествие» впервые пройдет в четырехдневном формате
Ежегодный музыкальный фестиваль "Нашествие" в Тверской области впервые стартует в четверг "нулевым" днем, в который выступят группа "Ленинград" и Глеб Самойлов.
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Мазуров ищет партнеров для обратного выкупа акций Антипинского НПЗ
Владелец "Нового потока" Дмитрий Мазуров, ранее контролировавший Антипинский нефтеперерабатывающий завод, имеет право обратного выкупа акций предприятия у Сбербанка и ищет партнеров для его организации, говорится в заявлении компании.
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«Яндекс» показал, за какие команды РПЛ болеют в регионах России
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Обновлено в 10:49
Финансы
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Россия начала резко избавляться от американского госдолга с апреля 2018 года, когда вложения сократились сразу до $48,724 млрд с мартовских $96,05 млрд.
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Из-за увеличения дождей и количества выпавших осадков австралийские муравьи готовятся к Армагеддону насекомых.
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Думала только о сыне: мать объяснила покупку запрещенного лекарства
Мать больного ребенка, которая ранее была задержана за приобретение запрещенных лекарственных средств для своего тяжелобольного сына, рассказала о том, как все произошло.
Обновлено в 09:49
Происшествия
В Орловской области при пожаре погибли трое детей
Обновлено в 10:30
Футбол
Определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Сегодня, 17 июля, определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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Отец Неймара встретится с «Ювентусом»
Неймар да Силва Сантос-старший, отец и агент нападающего "ПСЖ" Неймара, проведет встречу со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи, сообщает Rai Sport.
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Гацкан покинет «Ростов» после матча против «Спартака»
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Оценена вероятность отставки Меркель из-за приступов дрожи
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Обновлено в 15:37
Политика
Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.
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Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено в 12:34
Общество
Эрмитаж призвал остерегаться клонов сайта музея
Государственный Эрмитаж сообщил об увеличении числа попыток создания поддельных страниц музея и призвал посетителей покупать билеты только на www.hermitagemuseum.org.
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Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя
Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53