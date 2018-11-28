Минэкономразвития (МЭР) опубликовало прогноз социально-экономического развития России до 2036 года, одобренный на заседании правительства на прошлой неделе. Из документа следует, что в базовом сценарии реальные располагаемые доходы населения будут расти в среднем на 2,4% в предстоящие 18 лет.

МЭР спрогнозировал рост доходов россиян до 2036 года

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