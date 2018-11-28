Минэкономразвития (МЭР) опубликовало прогноз социально-экономического развития России до 2036 года, одобренный на заседании правительства на прошлой неделе. Из документа следует, что в базовом сценарии реальные располагаемые доходы населения будут расти в среднем на 2,4% в предстоящие 18 лет.

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Экономика Экономика АвтоВАЗ и Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на СПИК ПАО "АвтоВАЗ" совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на заключение специнвестконтракта (СПИК), намерены вложить 70 млрд руб. в развитие и модернизацию производства автомобилей Lada, Renault, Nissan и Mitsubishi.

Энергетика Энергетика Независимым сетям АЗС разрешили поднять цены на топливо Речь идет о том, что владельцы независимых АЗС (в отличие от крупных нефтяных компаний у них нет ни месторождений, ни перерабатывающих заводов) получили право повышать цены на топливо максимум на 4% относительно розничных цен на заправках крупных компаний, пояснил Аркуша.

Финансы Финансы Фондовые индексы США выросли в среду на заявлениях главы ФРС Пауэлла Американский рынок акций завершил торги в среду уверенным ростом на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, тон которого показался инвесторам более "голубиным", чем ранее.

Экономика Экономика ВТБ заявил об отсутствии планов купить Альфа-банк в ближайшие три года ВТБ заявил об отсутствии планов купить Альфа-банк или долю в нем в ближайшие три года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента – председателя правления ВТБ Андрея Костина в кулуарах форума «Россия зовет!».

Экономика Экономика Счетная палата указала на риски срыва ФЦП по охране Байкала Федеральная целевая программа (ФЦП) по охране озера Байкал и развитию Байкальской природный территории, рассчитанная на 2012-2020 годы, находится под угрозой срыва, сообщила пресс-служба Счетной палаты (релиз есть у РБК).

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Экономика Экономика Шведские СМИ оценили успехи России в сельском хозяйстве Сельское хозяйство является самой быстрорастущей отраслью российской экономики, и сейчас страна экспортирует больше продуктов сельского хозяйства, чем оружия, пишет шведский журнал Lantbrukets Affärstidning.

Экономика Экономика Прокуратура Дании предъявила Danske Bank обвинения в отмывании денег Власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения в нарушении датского законодательства о борьбе с отмыванием денег, говорится в сообщении банка.

Экономика Экономика Технологии банков не соответствуют требованиям ФСБ Технологии банков не соответствуют требованиям ФСБ ЦБ указал ФСБ на невозможность в полном объеме выполнить требования службы по защите собираемых банками биометрических персональных данных граждан.

Экономика Экономика Россия заняла второе место в рейтинге развивающихся стран Bloomberg Россия заняла второе место, поднявшись на пять позиций в сравнении с подобным рейтингом, подготовленным полгода назад.

Финансы Финансы ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».

Экономика Экономика Больше половины новых российских евробондов купили британцы «Несмотря на высокую волатильность рынка и непростую политическую ситуацию, размещение нашло живой отклик среди европейских инвесторов (18%), в то время как инвесторы из Великобритании выкупили бóльшую часть выпуска (55%)», — цитирует пресс-служба руководителя управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрея Соловьева.