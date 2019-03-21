Экономика
МЭР сообщило об ускорении роста ВВП РФ в феврале до 1,5%ПРАЙМ вчера в 07:36
Рост ВВП России в феврале ускорился до 1,5% в годовом выражении по сравнению с 0,7% в январе, что говорит о том, что траектория экономического роста в текущем году складывается выше ожиданий, говорится в докладе Минэкономразвития (МЭР).
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