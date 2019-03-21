Экономика
МЭР сообщило об ускорении роста ВВП РФ в феврале до 1,5%ПРАЙМ вчера в 07:36
Рост ВВП России в феврале ускорился до 1,5% в годовом выражении по сравнению с 0,7% в январе, что говорит о том, что траектория экономического роста в текущем году складывается выше ожиданий, говорится в докладе Минэкономразвития (МЭР).
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Музыка
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Обновлено вчера в 08:13
Экономика
Росстат зафиксировал незначительное сокращение уровня бедности
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Обновлено вчера в 12:23
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Экономика
Штрафы за вождение в нетрезвом виде не повлияют на цену ОСАГО
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Общество
В Москве начали работы по расконсервации фонтанов
ГБУ "Гормост" начало расконсервацию фонтанов и фонтанных комплексов Москвы, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.
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Спорт
Российского ходока лишили медали ЧМ-2013 за допинг
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Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
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Хотя одно неизменно вызывает у Джона потрясение и восхищение - русская культура.
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На Панина подали заявление из-за слов о России
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
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За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске
Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.
Обновлено вчера в 08:46
Армия и оружие
Россия и Сирия призвали поддержать идею ликвидации лагеря «Рукбан»
Обновлено вчера в 03:28
Политика
В Кремле прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах
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Обновлено в 05:30
Происшествия
Неизвестный напал с ножом на полицейского в Нижнекамске
Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудника полиции в Нижнекамске в Татарстане, полицейский получил тяжелое ранение.
Обновлено в 04:24
Кино
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Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие
Завод сына Рогозина сорвал гособоронзаказ на модернизацию Ил-76
О срыве гособоронзаказа сообщил вице-премьер Юрий Борисов, который курирует оборонно-промышленный комплекс, пишет РБК.
Обновлено вчера в 14:16
Общество
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Происшествия
Новозеландскому террористу пообещали пожизненный срок
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Интернет
Пароли миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными
Администрация соцсети признала, что была выявлена уязвимость Пароли к учетным записям миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными, призналась администрация соцсети.
Обновлено вчера в 15:48
Армия и оружие
Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний
Российские военные перебросили 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» на полигон для проведения очередных испытаний, сообщил 21 марта CNBC со ссылкой на доклад разведки США.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
Цивилев призвал не забывать о пожаре в «Зимней вишне»
Обновлено в 04:42
Политика
В Астане задержаны несогласные с переименованием столицы
Обновлено в 04:44