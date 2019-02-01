Политика

МЭР сообщило о доказательствах ввоза через Белоруссию санкционных товаровРБК 11:11

Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили поставки через территорию Белоруссии подсанкционной продукции. Об этом рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин, передает ТАСС.
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Премьер-министры РФ и Белоруссии обсудили проблему ввоза санкционных продуктов

ФАН13:24

Россия предъявила Белоруссии доказательства ввоза «санкционки» через ее территорию

Взгляд.ру11:54

МЭР сообщило о доказательствах ввоза через Белоруссию санкционных товаров

РБК11:11

Медведев передал представителю Минска доказательства ввоза «санкционки»

Росбалт12:18

Медведев заявил, что знает поставщиков санкционных товаров через Белоруссию

Московский Комсомолец10:08

Медведев представил конкретные доказательства поставок в РФ санкционных товаров через Белоруссию — Орешкин

iReactor09:35

Медведев и Румас обсудили поставки санкционной продукции в Россию через Белоруссию

ТАСС09:25
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Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 13:32, Ашберн
Происшествия

Власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков

Власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков, передает «РИА Новости» со ссылкой на российское посольстве в этой стране.
Обновлено в 12:37
Происшествия

Генпрокуратура вновь проведет расследование гибели группы Дятлова

Прокуроры Свердловской области в марте отправятся на Северный Урал, чтобы провести ряд экспертиз и попытаться выяснить причину гибели туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие

В Сети обсуждают видео жесткого перехвата Су-27 самолета НАТО

В Сети обсуждают видео, на котором российский Су-27 отогнал от самолета Специального летного отряда "Россия" истребитель F-16 одной из стран НАТО.
Обновлено вчера в 05:27
Спорт

12 российских легкоатлетов признаны виновными в употреблении допинга

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал виновными в нарушении антидопинговых правил 12 российских легкоатлетов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Шесть студентов МГУ задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки

В Москве задержали шесть студентов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по подозрению в изготовлении взрывчатых веществ.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес

Российскую актрису Ирину Усок задержали в США

Известную российскую актрису Ирину Усок в США задержали за препятствование биологическому отцу опеке над дочерью, сообщило генконсульство России в Нью-Йорке.
Обновлено в 12:50
Транспорт

МВД и страховщикам не удалось запустить систему проверки ОСАГО

В России не удалось запустить в срок систему по проверке полисов ОСАГО с помощью дорожных камер.
Обновлено в 06:12
Авто

Завод Haval готовится к серийному производству

Обновлено в 03:53
Авто

Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России

Российские дилеры Ford начали продажи специальной версии «Ультра Комфорт» для семейства Focus, кроссовера Kuga и седана Mondeo.
Обновлено в 05:50
Общество

Якутскую школу обвинили в отказе принимать русскоязычных детей

Якутская школа "Айыы Кыната" отказалась принимать русскоязычных детей, сообщил News.Ykt.Ru.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Третьяковская галерея уволила смотрительницу выставки Куинджи

Третьяковская галерея приняла меры по усилению охраны ранее украденного полотна Куинджи, используя так называемый мертвый крепеж.
Обновлено в 07:00
Авто

Toyota и Lexus отзывают более 84 тысяч автомобилей в России

Обновлено в 04:40
Гаджеты

Apple устранила ошибку, связанную с приложением FaceTime

Корпорация Apple устранила программную ошибку, связанную с ее приложением для аудио- и видеозвонков FaceTime, которая позволяла постороннему лицу подслушать чужой разговор.
Обновлено в 10:54
Технологии

Хакеры опубликовали более двух миллиардов паролей в свободном доступе

Оказалось, что они в свободном доступе опубликовали примерно 2,2 миллиарда имен и паролей пользователей Yahoo, Dropbox и LinkedIn.
Обновлено в 09:21
Технологии

Суд обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play в России

Жестков попросил Генпрокуратуру через суд добиться блокировки на сайте iHerb информации о несертифицированных в России БАДах, а также удаления мобильного приложения магазина из AppStore и Google Play.
Обновлено в 08:58
Авто

Новый Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы»

Автоконцерн Subaru поделился первым тизером седана Legacy новой генерации, премьера которого запланирована на чикагское автошоу в начале февраля.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева

В Тверской суд Москвы поступили материалы следствия с ходатайством о продлении срока ареста футболистам Александру Кокорину ("Зенит") и Павлу Мамаеву ("Краснодар") до 8 апреля.
Обновлено в 12:16
Общество

Верховный суд отклонил жалобу Telegram на блокировку

В апреле 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск РКН о блокировке Telegram на территории РФ в связи с отказом администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки, необходимые для получения данных о террористах.
Обновлено в 09:00
Авто

KIA Rio X-Line получил увеличенный клиренс

Российские дилеры KIA начали продажи кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line с увеличенным до 195 мм клиренсом.
Обновлено в 03:53
Гаджеты

Samsung случайно показал смартфон со складным экраном

Компания Samsung случайно опубликовала видео, на котором «засветила» еще не вышедший смартфон со складным экраном.
Обновлено в 11:13
Политика

Грызлов назвал пытки причиной гибели россиянина в украинской тюрьме

Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов заявил, что причиной смерти, по данным экспертизы, стали пытки.
Обновлено в 08:49
Экономика

«Яндекс.Еда» сделала всю доставку в Москве платной

Сервис «Яндекс.Еда» с 1 февраля вводит плату за доставку любого заказа в Москве. Об этом он предупреждает партнеров, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Общество

Роспотребнадзор подтвердил массовое отравление в детсадах Москвы

Роспотребнадзор подтвердил, что в конце декабря 2018 года в Москве были выявлены случаи массового заболевания кишечной инфекцией в дошкольных образовательных учреждения на юго-востоке Москвы.
Обновлено в 09:48
Наука

Названо имя самого богатого человека в истории

Обновлено в 06:09
Авто

Mercedes-Benz V-Class получил новый дизельный мотор

В салоне обновленного Mercedes-Benz V-Class появились планшеты, отделка кожей Lugano и Nappa, элементы из дерева, карбона и алюминия.
Обновлено в 05:10
Политика

США 2 февраля приостановят выполнение ДРСМД

Соединённые Штаты 2 февраля приостановят выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,6

Обновлено в 11:36
Происшествия

По делу Арашукова арестовали двух руководителей газовой отрасли

Вслед за сенатором Басманный суд арестовал еще двоих человек – руководителей газовой отрасли на Северном Кавказе, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено вчера в 11:25
Автоспорт

Команда «Формулы-1» Sauber переименована в Alfa Romeo Racing

В сезоне-2019 чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" команда Sauber будет называться Alfa Romeo Racing, сообщает ее пресс-служба.
Обновлено в 07:20
Происшествия

ФСБ задержала предполагаемого лидера ОПГ в Крыму

Обновлено в 12:39
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