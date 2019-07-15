Экономика

МЭР сохранило прогноз годовой инфляции ниже 4 процентовРоссийская газета 05:08

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что инфляция замедлилась и по итогам года не превысит 4 процентов. Об этом он заявил журналистам на форуме моногородов в Тольятти, куда приехал из Москвы за рулем Lada Xray.
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Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2019 году ниже 4%

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Орешкин рассказал, как ехал на Lada Xray до Тольятти

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