Экономика
МЭР сохранило прогноз годовой инфляции ниже 4 процентовРоссийская газета 05:08
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что инфляция замедлилась и по итогам года не превысит 4 процентов. Об этом он заявил журналистам на форуме моногородов в Тольятти, куда приехал из Москвы за рулем Lada Xray.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:35, Вашингтон
Транспорт
Орешкин рассказал, как ехал на Lada Xray до Тольятти
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Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
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