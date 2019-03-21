Экономика
МЭР: рост ВВП России в феврале составил 1,5%News.ru вчера в 07:52
По данным ведомства, в феврале рост российской экономики составил 1,5% в годовом выражении против 0,7% в январе. В целом февральские данные позволяют говорить о том, что траектория экономического роста в текущем году складывается выше ожиданий Минэкономразвития, — сказано в документе.
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Финансы
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Здоровье
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Происшествия
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Обновлено вчера в 08:22
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Чемпион мира 2013 года по спортивной ходьбе Александр Иванов получил дисквалификацию сроком на три года за нарушение антидопинговых правил.
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Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Происшествия
МВД решило бороться с незаконным преследованием россиян за наркотики
В МВД полагают, что поправки позволят исключить факты необоснованного уголовного преследования граждан при отсутствии объективных признаков сбыта наркотиков, определения их вида и массы.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
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Происшествия
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Такси засыпало песком, у автомобиля снесло крышу. Для того, чтобы поднять фуру, на место доставили кран.
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Как Россия проиграла Бельгии в квалификации Евро-2020
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Авто
BMW отзывает кроссоверы BMW X5 в России
Компания BMW отзывает в России кроссоверы BMW X5 из-за ненадежной затяжки винтов ремня безопасности и переднего сиденья.
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Политика
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Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с решением суда Ростова-на Дону, который ранее осудил украинца Павла Гриба за содействие терроризму и приговорил к шести годам колонии.
Обновлено в 06:26
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN
Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр заказал разработку автоматизированной системы по контролю за блокировкой запрещённых сайтов, следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок.
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Надеюсь, выиграет «Манчестер Сити». Не смогу спокойно относиться к празднованиям и радости болельщиков «Ливерпуля».
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Происшествия
В Нижнекамске неизвестный убил полицейского ножом
На полицейского в Нижнекамске напал неизвестный с ножом, в результате сотрудник правоохранительных органов погиб, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.
Обновлено в 05:00
Политика
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В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено 20 марта в 23:22
Происшествия
В аэропорту Токио столкнулись два самолета
В аэропорту решили на время закрыть взлетно-посадочную полосу. В целом воздушная гавань работает в штатном режиме.
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Общество
Сбой произошел в работе Instagram
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Обновлено вчера в 23:32
Финансы
Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России
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В России перечень опасных пород собак сократили до 13 пунктов
Возможно, список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен, еще скорректируют до окончания общественных слушаний.
Обновлено вчера в 12:56
Наука
Роботы помогли пчелам и рыбам найти общий язык
Обновлено вчера в 08:17