Экономика

МЭР: рост ВВП России в феврале составил 1,5%News.ru вчера в 07:52

По данным ведомства, в феврале рост российской экономики составил 1,5% в годовом выражении против 0,7% в январе. В целом февральские данные позволяют говорить о том, что траектория экономического роста в текущем году складывается выше ожиданий Минэкономразвития, — сказано в документе.
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МЭР: рост экономики - выше ожиданий

Накануне.Ruвчера в 20:02

Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий

РБКвчера в 07:35

В минэкономразвития РФ отчитались о неожиданном росте экономики

БИЗНЕС Onlineвчера в 09:11

МЭР отметило рост годовой динамики российской экономики

Российская газетавчера в 07:55

МЭР: рост ВВП России в феврале составил 1,5%

News.ruвчера в 07:52

Годовой рост ВВП России в феврале ускорился до 1,5%

ТАССвчера в 10:58

Россия демонстрирует рост ВВП 18 месяцев подряд

ИА REX19 марта в 05:30
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Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%

Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 06:46
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
Здоровье

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова прибыла в Саратов

В Саратовскую область с визитом прибыла министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Взрыв на китайском химзаводе попал на видео

В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.
Обновлено вчера в 08:22
Армия и оружие

Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27

Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия

Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО

Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 05:06
Футбол

Федоров покинул пост гендиректора «Динамо»

Пресс-служба "Динамо" сообщила о решении досрочно прекратить полномочия генерального директора клуба Сергея Федорова.
Обновлено в 05:14
Спорт

Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие

Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний

Обновлено вчера в 22:09
Шоу-бизнес

Фролова попросили не тревожить семью Началовой с исками

Известная певица Дарья Ермолаева призвала хоккеиста Александра Фролова оставить в покое убитую горем семью артистки Юлии Началовой, передает Sport24.
Обновлено в 00:30
Спорт

Ходок Иванов лишен медалей и дисквалифицирован за допинг

Чемпион мира 2013 года по спортивной ходьбе Александр Иванов получил дисквалификацию сроком на три года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 05:58
Авто

Представлен новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe

В Штутгарте представлен новый купеобразный кроссовер Porsche Cayenne Coupe.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия

В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин

Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Под Ростовом школьница родила в больнице и выбросила ребенка в туалете

Обновлено в 02:49
Происшествия

МВД решило бороться с незаконным преследованием россиян за наркотики

В МВД полагают, что поправки позволят исключить факты необоснованного уголовного преследования граждан при отсутствии объективных признаков сбыта наркотиков, определения их вида и массы.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие

Новейшие украинские боевые модули оказались ржавыми и устаревшими

Новейшие системы вооружения, установленные на украинские катера, и которыми не один раз хвастал президент Петр Порошенко, оказались ржавыми и устаревшими.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Фура с песком раздавила такси с пассажиром в Москве

Такси засыпало песком, у автомобиля снесло крышу. Для того, чтобы поднять фуру, на место доставили кран.
Обновлено в 07:10
Футбол

Как Россия проиграла Бельгии в квалификации Евро-2020

Сборная России на выезде уступила Бельгии со счётом 1:3 в стартовом матче квалификации Евро-2020.
Обновлено вчера в 18:29
Авто

BMW отзывает кроссоверы BMW X5 в России

Компания BMW отзывает в России кроссоверы BMW X5 из-за ненадежной затяжки винтов ремня безопасности и переднего сиденья.
Обновлено в 02:22
Политика

Киев выразил протест после решения суда по делу Гриба

Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с решением суда Ростова-на Дону, который ранее осудил украинца Павла Гриба за содействие терроризму и приговорил к шести годам колонии.
Обновлено в 06:26
Технологии

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр заказал разработку автоматизированной системы по контролю за блокировкой запрещённых сайтов, следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок.
Обновлено в 06:17
Футбол

Руни: если «Ливерпуль» выиграет АПЛ, для меня это будет кошмаром

Надеюсь, выиграет «Манчестер Сити». Не смогу спокойно относиться к празднованиям и радости болельщиков «Ливерпуля».
Обновлено вчера в 14:40
Культура

Джон Траволта назвал любимых представителей русского искусства

Звезда Голливуда Джон Траволта признался в любви к русскому искусству.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В Нижнекамске неизвестный убил полицейского ножом

На полицейского в Нижнекамске напал неизвестный с ножом, в результате сотрудник правоохранительных органов погиб, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.
Обновлено в 05:00
Политика

Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой

В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено 20 марта в 23:22
Происшествия

В аэропорту Токио столкнулись два самолета

В аэропорту решили на время закрыть взлетно-посадочную полосу. В целом воздушная гавань работает в штатном режиме.
Обновлено в 02:12
Общество

Сбой произошел в работе Instagram

Российские пользователи пока сбои не фиксировали. 13 марта массовый сбой произошел в работе Instagram, Facebook и мессенджера WhatsApp.
Обновлено вчера в 23:32
Финансы

Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России

Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 06:39
Общество

В России перечень опасных пород собак сократили до 13 пунктов

Возможно, список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен, еще скорректируют до окончания общественных слушаний.
Обновлено вчера в 12:56
Наука

Роботы помогли пчелам и рыбам найти общий язык

Обновлено вчера в 08:17
Как работают Яндекс.Новости?
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