Финансы
Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует, что курс доллара в период 2019-2036 годов вырастет с 63,9 до 75,2 рублей за доллар, следует из подготовленного ведомством прогноза социально-экономического развития России до 2036 года.
Rambler News Service09:07
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Финансы
Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда на 2019-2021 годы
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2019-2021 годы, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 16:19
Финансы
ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января
По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».
Обновлено в 13:38
Финансы
Биржи США закрылись ростом на фоне выступления главы ФРС США
Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 16:52
Финансы
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
Банк России повысил официальный курс доллара на 29 ноября на 16 копеек – до 66,9436 рубля.
Обновлено в 12:00
Финансы
Минфин: иностранцы интересуются российскими евробондами
Заместитель главы Минфина РФ Владимир Колычев заявил, что иностранцы активно проявляют интерес к покупке российских евробондов.
Обновлено в 04:50
Финансы
Костин назвал оптимальный уровень дивидендов ВТБ счетной задачей
Оптимальный уровень дивидендов ВТБ является счетной задачей, первоочередной целью является соответствие требованиям нормативов "Базеля III" по капиталу на 1 января 2020 года, заявил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах форума "Россия зовёт!".
Обновлено в 11:27
Финансы
Биткоин подскочил в цене более чем на 10% в рамках коррекции
Стоимость самой популярной в мире криптовалюты биткоина (bitcoin) в среду растет более чем на 10%, демонстрируя наиболее впечатляющий однодневный темп начиная с середины апреля и пробив снизу отметку в 4 тысячи долларов, в рамках коррекции после сильного обвала, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 08:38
Финансы
Федеральный бюджет недобирает 45 млрд рублей дивидендов госкомпаний
В 2018 голу в законе о федеральном бюджете предусмотрено поступление дивидендов на сумму 284,5 млрд рублей, но, согласно оперативной отчетности Федерального казначейства, на 15 ноября эта сумма составила 239,7 млрд рублей.
Обновлено в 07:29
Финансы
Доллар стоит на пороге многолетнего снижения, заявляют в JPMorgan
Доллар начнет активную фазу обесценивания ближе к концу следующего года, прогнозируют в JPMorgan.
Обновлено в 06:58
Финансы
Банки ужесточат требования к заёмщикам
Осенью 2019 года российские банки начнут гораздо жёстче проверять данные о клиентах, которые приходят за кредитами свыше 10 тыс. рублей.
Обновлено в 12:25
Финансы
Глава ВТБ не видит угроз для стабильности рубля
На сегодняшний день не существует значительных угроз для стабильности рубля. Об этом журналистам заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено в 07:53
Финансы
Бумаги Банка «Санкт-Петербург» недооценены
По нашим оценкам, Банк "Санкт-Петербург" торгуется с мультипликатором P/BV 2019П 0.3x и P/E 2019П 3.0x, что делает его наиболее недооцененным по сравнению с аналогами.
Обновлено в 02:31
Финансы
Запсибкомбанк повышает ставки по вкладам до 7,45%
Запсибкомбанк повысил ставки по вкладам до 7,45% годовых. Также в банке проходят акции, способные значительно приумножить ваши накопления.
Обновлено в 08:02
Финансы
Мексика подтвердила доступ к кредиту МВФ, но снизила его сумму
Финансовые власти Мексики при участии команды будущего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора подтвердили право на доступ страны к гибкой кредитной линии Международного валютного фонда (МВФ), говорится в сообщении ЦБ Мексики.
Обновлено в 02:28
Финансы
Чистая прибыль ВТБ по РСБУ в январе-октябре выросла в 1,5 раза
Чистая прибыль банка ВТБ по РСБУ в январе-октябре выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 133,9 миллиарда рублей, следует из материалов Банка России.
Обновлено в 10:28