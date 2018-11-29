Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует, что курс доллара в период 2019-2036 годов вырастет с 63,9 до 75,2 рублей за доллар, следует из подготовленного ведомством прогноза социально-экономического развития России до 2036 года.

МЭР прогнозирует курс доллара на уровне 75,2 руб. к 2036 году

Финансы Финансы Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда на 2019-2021 годы Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2019-2021 годы, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

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