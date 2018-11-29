Финансы
Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует, что курс доллара в период 2019-2036 годов вырастет с 63,9 до 75,2 рублей за доллар, следует из подготовленного ведомством прогноза социально-экономического развития России до 2036 года.
Rambler News Service09:07
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 20:54, Ашберн
Финансы
Инвесторы спешат купить «Газпром» и «Систему»
Бумаги подскочили на 7,6% после того, как зампред правления Андрей Круглов в кулуарах форума "Россия зовет!" рассказал, что "Газпром" может увеличить дивидендные выплаты по итогам 2018 года до двузначных цифр в рублях на одну акцию.
Обновлено в 13:20
Финансы
ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января
По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».
Обновлено в 13:38
Финансы
Глава Минфина оценил зависимость рубля от цен на нефть
Курс рубля «уже практически не зависит» от динамики цен на нефть, убеждён министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 12:28
Финансы
Эксперты оценили процесс дедолларизации российской экономики
Дедолларизация российской экономики уже стартовала.
Обновлено в 16:49
Финансы
Биткоин подскочил в цене более чем на 10% в рамках коррекции
Стоимость самой популярной в мире криптовалюты биткоина (bitcoin) в среду растет более чем на 10%, демонстрируя наиболее впечатляющий однодневный темп начиная с середины апреля и пробив снизу отметку в 4 тысячи долларов, в рамках коррекции после сильного обвала, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 08:38
Финансы
Федеральный бюджет недобирает 45 млрд рублей дивидендов госкомпаний
В 2018 голу в законе о федеральном бюджете предусмотрено поступление дивидендов на сумму 284,5 млрд рублей, но, согласно оперативной отчетности Федерального казначейства, на 15 ноября эта сумма составила 239,7 млрд рублей.
Обновлено в 07:29
Финансы
Глава ВТБ ожидает роста прибыли банковского сектора вдвое
Прибыль банковского сектора России по итогам 2018 года может достигнуть рекордной суммы — 1,7—1,8 трлн рублей.
Обновлено в 05:25
Финансы
В 3-м квартале внешняя торговля стран G20 показала слабый рост
В 28 странах Европейского союза в июле-сентябре экспорт снизился на 0,8%, импорт - на 0,5%, причем падение было отмечено по итогам второго квартала подряд.
Обновлено в 06:27
Финансы
Доллар стоит на пороге многолетнего снижения, заявляют в JPMorgan
Доллар начнет активную фазу обесценивания ближе к концу следующего года, прогнозируют в JPMorgan.
Обновлено в 06:58
Финансы
На Кубани в следующем году бюджетникам повысят зарплату
Напомним, на Кубани с 2019 года проиндексируют ряд социальных выплат.
Обновлено в 09:39
Финансы
Банк «Уралсиб» изменил условия по двум вкладам
Банк «Уралсиб» изменил условия по двум вкладам.
Обновлено вчера в 03:48
Финансы
Банки ужесточат требования к заёмщикам
Осенью 2019 года российские банки начнут гораздо жёстче проверять данные о клиентах, которые приходят за кредитами свыше 10 тыс. рублей.
Обновлено в 12:25
Финансы
Керченская история еще получит свое продолжение
Российский Минфин вчера разместил евробонды на 1 млрд евро с доходностью 3% с погашением в 2025 году.
Обновлено в 01:34
Финансы
Бумаги Банка «Санкт-Петербург» недооценены
По нашим оценкам, Банк "Санкт-Петербург" торгуется с мультипликатором P/BV 2019П 0.3x и P/E 2019П 3.0x, что делает его наиболее недооцененным по сравнению с аналогами.
Обновлено в 02:31
Финансы
Сеть аптек CVS Health закрыла сделку по покупке страховой фирмы Aetna за $70 млрд
Американская сеть аптек CVS Health завершила сделку по приобретению медицинской страховой компании Aetna за 70 миллиардов долларов, говорится в релизе CVS Health.
Обновлено в 13:20