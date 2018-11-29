Финансы

МЭР прогнозирует курс доллара на уровне 75,2 руб. к 2036 году
Rambler News Service
09:07

Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует, что курс доллара в период 2019-2036 годов вырастет с 63,9 до 75,2 рублей за доллар, следует из подготовленного ведомством прогноза социально-экономического развития России до 2036 года.
Rambler News Service09:07

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МЭР прогнозирует среднегодовую инфляцию в России до 2036 года на уровне 4%

ТАСС11:04

МЭР прогнозирует курс рубля к 2036 году на уровне 72,5 за доллар, нефть - $58,3

Finam.Ru10:49

Минэкономики ожидает курс доллара в пределах 75,2 рубля к 2036 году

Коммерсантъ10:47

Минэкономразвития прогнозирует рост курса доллара к 2036 году до 75 руб

Финмаркет10:02

МЭР прогнозирует курс доллара на уровне 75,2 руб. к 2036 году

Rambler News Service09:07

МЭР сохранило оценки по основным макропоказателям на 2018-2024 гг

ПРАЙМ09:06

ТАБЛИЦА-Прогноз социально-экономического развития РФ до 2036 г

Financial One09:15
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Финансы

Инвесторы спешат купить «Газпром» и «Систему»

Бумаги подскочили на 7,6% после того, как зампред правления Андрей Круглов в кулуарах форума "Россия зовет!" рассказал, что "Газпром" может увеличить дивидендные выплаты по итогам 2018 года до двузначных цифр в рублях на одну акцию.
Обновлено в 13:20
Финансы

ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января

По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».
Обновлено в 13:38
Финансы

Глава Минфина оценил зависимость рубля от цен на нефть

Курс рубля «уже практически не зависит» от динамики цен на нефть, убеждён министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 12:28
Финансы

Эксперты оценили процесс дедолларизации российской экономики

Дедолларизация российской экономики уже стартовала.
Обновлено в 16:49
Финансы

Биткоин подскочил в цене более чем на 10% в рамках коррекции

Стоимость самой популярной в мире криптовалюты биткоина (bitcoin) в среду растет более чем на 10%, демонстрируя наиболее впечатляющий однодневный темп начиная с середины апреля и пробив снизу отметку в 4 тысячи долларов, в рамках коррекции после сильного обвала, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 08:38
Финансы

Федеральный бюджет недобирает 45 млрд рублей дивидендов госкомпаний

В 2018 голу в законе о федеральном бюджете предусмотрено поступление дивидендов на сумму 284,5 млрд рублей, но, согласно оперативной отчетности Федерального казначейства, на 15 ноября эта сумма составила 239,7 млрд рублей.
Обновлено в 07:29
Финансы

Глава ВТБ ожидает роста прибыли банковского сектора вдвое

Прибыль банковского сектора России по итогам 2018 года может достигнуть рекордной суммы — 1,7—1,8 трлн рублей.
Обновлено в 05:25
Финансы

В 3-м квартале внешняя торговля стран G20 показала слабый рост

В 28 странах Европейского союза в июле-сентябре экспорт снизился на 0,8%, импорт - на 0,5%, причем падение было отмечено по итогам второго квартала подряд.
Обновлено в 06:27
Финансы

Доллар стоит на пороге многолетнего снижения, заявляют в JPMorgan

Доллар начнет активную фазу обесценивания ближе к концу следующего года, прогнозируют в JPMorgan.
Обновлено в 06:58
Финансы

На Кубани в следующем году бюджетникам повысят зарплату

Напомним, на Кубани с 2019 года проиндексируют ряд социальных выплат.
Обновлено в 09:39
Финансы

Банк «Уралсиб» изменил условия по двум вкладам

Банк «Уралсиб» изменил условия по двум вкладам.
Обновлено вчера в 03:48
Финансы

Банки ужесточат требования к заёмщикам

Осенью 2019 года российские банки начнут гораздо жёстче проверять данные о клиентах, которые приходят за кредитами свыше 10 тыс. рублей.
Обновлено в 12:25
Финансы

Керченская история еще получит свое продолжение

Российский Минфин вчера разместил евробонды на 1 млрд евро с доходностью 3% с погашением в 2025 году.
Обновлено в 01:34
Финансы

Бумаги Банка «Санкт-Петербург» недооценены

По нашим оценкам, Банк "Санкт-Петербург" торгуется с мультипликатором P/BV 2019П 0.3x и P/E 2019П 3.0x, что делает его наиболее недооцененным по сравнению с аналогами.
Обновлено в 02:31
Финансы

Сеть аптек CVS Health закрыла сделку по покупке страховой фирмы Aetna за $70 млрд

Американская сеть аптек CVS Health завершила сделку по приобретению медицинской страховой компании Aetna за 70 миллиардов долларов, говорится в релизе CVS Health.
Обновлено в 13:20
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