Финансы
МЭР прогнозирует курс доллара на уровне 75,2 руб. к 2036 году
МЭР прогнозирует курс доллара на уровне 75,2 руб. к 2036 годуRambler News Service09:07
Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует, что курс доллара в период 2019-2036 годов вырастет с 63,9 до 75,2 рублей за доллар, следует из подготовленного ведомством прогноза социально-экономического развития России до 2036 года.
Rambler News Service09:07
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Финансы
ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января
По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».
Обновлено в 10:49
Финансы
Рост российского рынка не выглядит надежным
Российский рынок завершает сессию коррекционным ростом, несмотря на неоднозначный внешний фон.
Обновлено в 10:39
Финансы
Bloomberg вновь признал рубль самой рискованной валютой в мире
Российский рубль вновь стал самой рискованной валютой в мире, в последний раз он был обладателем этого статуса в середине мая этого года.
Обновлено в 10:27
Финансы
Бюджет РФ в 2018 году может быть исполнен с профицитом 2,5% ВВП
Федеральный бюджет РФ в 2018 году может быть исполнен с профицитом больше, чем это предусмотрено поправками, в пределах 2,5% ВВП, считает замминистра финансов РФ Владимир Колычев.
Обновлено в 07:21
Финансы
Глава ВТБ ожидает роста прибыли банковского сектора вдвое
Прибыль банковского сектора России по итогам 2018 года может достигнуть рекордной суммы — 1,7—1,8 трлн рублей.
Обновлено в 05:25
Финансы
Чистая прибыль ВТБ по РСБУ в январе-октябре выросла в 1,5 раза
Чистая прибыль банка ВТБ по РСБУ в январе-октябре выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 133,9 миллиарда рублей, следует из материалов Банка России.
Обновлено в 10:28
Финансы
Доллар стоит на пороге многолетнего снижения, заявляют в JPMorgan
Доллар начнет активную фазу обесценивания ближе к концу следующего года, прогнозируют в JPMorgan.
Обновлено в 06:58
Финансы
Керченская история еще получит свое продолжение
Российский Минфин вчера разместил евробонды на 1 млрд евро с доходностью 3% с погашением в 2025 году.
Обновлено в 01:34
Финансы
Минфин России разместил семилетние евробонды на €1 млрд
Минфин России разместил 10 тыс. еврооблигаций на €1 млрд с доходностью 3%, срок погашения облигаций — до декабря 2025 года.
Обновлено в 08:02
Финансы
Банк «Уралсиб» изменил условия по двум вкладам
Банк «Уралсиб» изменил условия по двум вкладам.
Обновлено вчера в 03:48
Финансы
Банк «Русский стандарт» стал участником системы «Золотая корона»
Банк «Русский стандарт» стал участником системы «Золотая корона». Об этом кредитная организация сообщила в среду.
Обновлено в 05:12
Финансы
Бумаги Банка «Санкт-Петербург» недооценены
По нашим оценкам, Банк "Санкт-Петербург" торгуется с мультипликатором P/BV 2019П 0.3x и P/E 2019П 3.0x, что делает его наиболее недооцененным по сравнению с аналогами.
Обновлено в 02:31
Финансы
Как политическая обстановка в мире влияет на курс рубля
Аналитик отдела анализа рынков управления инвестиционного консультирования АО "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин рассказал в беседе с порталом Москва 24, как политические события влияют на курс рубля.
Обновлено в 06:13
Финансы
За девять месяцев 2018 года воронежцы взяли 108 млрд рублей кредитов
Еще 25,7 млрд руб. направлено на ипотечные жилищные кредиты.
Обновлено в 03:20
Финансы
«Мечел»: чистая прибыль выросла в 3,5 раза благодаря неденежным доходам
Мечел (MTLR RX – без рекомендации) опубликовал финансовую и операционную отчетность за 3 кв. 2018 г. и провел телефонную конференцию.
Обновлено в 02:42