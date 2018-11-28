Финансы

МЭР прогнозирует курс доллара на уровне 75,2 руб. к 2036 году
Rambler News Service
09:07

Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует, что курс доллара в период 2019-2036 годов вырастет с 63,9 до 75,2 рублей за доллар, следует из подготовленного ведомством прогноза социально-экономического развития России до 2036 года.
Rambler News Service09:07

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МЭР прогнозирует курс рубля к 2036 году на уровне 72,5 за доллар, нефть - $58,3

Finam.Ru10:49

Минэкономики ожидает курс доллара в пределах 75,2 рубля к 2036 году

Коммерсантъ10:47

МЭР прогнозирует рост добычи угля в России к 2036 году на 41,6%

РИА Новости10:43

МЭР назвало основной источник роста населения России

Rambler News Service09:37

МЭР сохранило оценки по основным макропоказателям на 2018-2024 гг

ПРАЙМ09:06

Минэкономразвития прогнозирует рост курса доллара к 2036 году до 75 руб

Финмаркет10:02

ТАБЛИЦА-Прогноз социально-экономического развития РФ до 2036 г

Financial One09:15
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Финансы

ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января

По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».
Обновлено в 10:49
Финансы

Рост российского рынка не выглядит надежным

Российский рынок завершает сессию коррекционным ростом, несмотря на неоднозначный внешний фон.
Обновлено в 10:39
Финансы

Bloomberg вновь признал рубль самой рискованной валютой в мире

Российский рубль вновь стал самой рискованной валютой в мире, в последний раз он был обладателем этого статуса в середине мая этого года.
Обновлено в 10:27
Финансы

Бюджет РФ в 2018 году может быть исполнен с профицитом 2,5% ВВП

Федеральный бюджет РФ в 2018 году может быть исполнен с профицитом больше, чем это предусмотрено поправками, в пределах 2,5% ВВП, считает замминистра финансов РФ Владимир Колычев.
Обновлено в 07:21
Финансы

Глава ВТБ ожидает роста прибыли банковского сектора вдвое

Прибыль банковского сектора России по итогам 2018 года может достигнуть рекордной суммы — 1,7—1,8 трлн рублей.
Обновлено в 05:25
Финансы

Чистая прибыль ВТБ по РСБУ в январе-октябре выросла в 1,5 раза

Чистая прибыль банка ВТБ по РСБУ в январе-октябре выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 133,9 миллиарда рублей, следует из материалов Банка России.
Обновлено в 10:28
Финансы

Доллар стоит на пороге многолетнего снижения, заявляют в JPMorgan

Доллар начнет активную фазу обесценивания ближе к концу следующего года, прогнозируют в JPMorgan.
Обновлено в 06:58
Финансы

Керченская история еще получит свое продолжение

Российский Минфин вчера разместил евробонды на 1 млрд евро с доходностью 3% с погашением в 2025 году.
Обновлено в 01:34
Финансы

Минфин России разместил семилетние евробонды на €1 млрд

Минфин России разместил 10 тыс. еврооблигаций на €1 млрд с доходностью 3%, срок погашения облигаций — до декабря 2025 года.
Обновлено в 08:02
Финансы

Банк «Уралсиб» изменил условия по двум вкладам

Банк «Уралсиб» изменил условия по двум вкладам.
Обновлено вчера в 03:48
Финансы

Банк «Русский стандарт» стал участником системы «Золотая корона»

Банк «Русский стандарт» стал участником системы «Золотая корона». Об этом кредитная организация сообщила в среду.
Обновлено в 05:12
Финансы

Бумаги Банка «Санкт-Петербург» недооценены

По нашим оценкам, Банк "Санкт-Петербург" торгуется с мультипликатором P/BV 2019П 0.3x и P/E 2019П 3.0x, что делает его наиболее недооцененным по сравнению с аналогами.
Обновлено в 02:31
Финансы

Как политическая обстановка в мире влияет на курс рубля

Аналитик отдела анализа рынков управления инвестиционного консультирования АО "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин рассказал в беседе с порталом Москва 24, как политические события влияют на курс рубля.
Обновлено в 06:13
Финансы

За девять месяцев 2018 года воронежцы взяли 108 млрд рублей кредитов

Еще 25,7 млрд руб. направлено на ипотечные жилищные кредиты.
Обновлено в 03:20
Финансы

«Мечел»: чистая прибыль выросла в 3,5 раза благодаря неденежным доходам

Мечел (MTLR RX – без рекомендации) опубликовал финансовую и операционную отчетность за 3 кв. 2018 г. и провел телефонную конференцию.
Обновлено в 02:42
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