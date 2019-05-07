Экономика

МЭР признало рубль лидером среди валют развивающихся странРоссийская газета 07:39

Напомним, что санкции в отношении компании Олега Дерипаски действовали с апреля прошлого года. Многие валюты пострадали в прошлом году вследствие различных факторов, среди которых: торговая война между США и Китаем, кризис в Турции, долги Венесуэлы и других.
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Минэкономразвития назвало рубль лидером среди валют развивающихся стран

РБК06:56

Рубль оказался самой успешной валютой развивающихся стран

Lenta.ru08:40

В Минэкономразвития рассказали о причинах укрепления рубля

RT на русском07:21

Минэкономразвития сообщило об укреплении рубля на фоне снижения темпов роста ВВП

ТАСС07:04

Минэкономики назвало рубль лидером роста среди валют развивающихся рынков

Коммерсантъ09:20

Укреплению рубля способствовали решения OFAC и Moody’s - Минэкономразвития

Финмаркет06:53

МЭР: Рубль в январе-апреле стал лидером роста среди валют развивающихся рынков

ПРАЙМ06:50
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Происшествия

В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

Самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления лайнером.
Обновлено в 19:26
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Обновлено в 17:41
Футбол

Вальверде: «Ответственность за поражение лежит на мне»

Вся ответственность за результат лежит на мне.
Обновлено в 17:49
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес

Звезда «Вечного зова» Юрий Смирнов судился с единственным сыном

Обновлено в 19:20
Финансы

Банк России перевел свои активы из США в Китай

В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
Обновлено в 17:11
Общество

На юге Сицилии продают дома за один евро

Обновлено в 17:37
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров

Обновлено в 12:37
Наука

Оказалось, что ядовитые газы выделяются из отходов сульфидных месторождений даже при низких температурах

Обновлено в 09:36
Единоборства

Усик получил травму, бой с Такамом перенесён

Обновлено в 17:06
Общество

Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны

Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 17:18
Происшествия

Президент Шри-Ланки заверил, что в стране обеспечена безопасность

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил, что в его стране, пережившей крупнейшую в своей истории серию терактов, к настоящему моменту обеспечена безопасность.
Обновлено в 13:26
Экономика

Жизнь после $6000. Аналитики сделали новые прогнозы о будущем Bitcoin

Аналитики, трейдеры и обозреватели криптовалютной индустрии уже на протяжении нескольких дней публикуют различные предположения о том, как высоко может поднять первая криптовалюта, или в какой момент она сделает разворот.
Обновлено в 05:56
Здоровье

Тадалафил эффективен для лечения сердечной недостаточности

Исследование лекарственного препарата Тадалафил на животной модели доказывает, что этот препарат биологически эффективен для лечения сердечной недостаточности.
Обновлено в 05:42
Политика

В Германии обиделись на Помпео из-за внезапной отмены визита в Берлин

Немецкие политики обиделись на госсекретаря США Майка Помпео из-за внезапной отмены запланированного на вторник визита в Германию.
Обновлено в 14:23
Наука

ООН: человек грозит вымиранию миллиона видов растений и животных

В-пятых, инвазивные виды делают все, чтобы выселить растения и животных с привычной для них среды обитания.
Обновлено вчера в 13:14
Кино

Создатели «Игры престолов» удалили из новой серии ляп со стаканом кофе

Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги "Игра престолов" бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.
Обновлено в 17:44
Общество

В РФ упростят правила установления инвалидности

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Экономика

В Башкирии рассказали о профиците регионального бюджета в 2018 году

Бюджет Башкирии в 2018 году исполнен с профицитом в 24,6 млрд рублей, передаёт Mkset.ru со ссылкой на материалы Минфина.
Обновлено в 16:41
Политика

КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиян

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.
Обновлено в 11:09
Религия

Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших

Православные христиане отмечают день поминовения усопших - Радоницу. Праздник встречают на девятый день после Пасхи.
Обновлено в 03:31
Хоккей

Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода

Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Общество

В Чечне заработало такси для женщин

В Чечне запустили специальную службу такси для женщин.
Обновлено в 09:10
Общество

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

В министерстве труда и соцзащиты РФ предложили в 2020 году перенести январские праздничные дни, которые выпадают на субботу и воскресенье, на май.
Обновлено в 13:34
Политика

В конгрессе США назвали возмутительным отзыв посла на Украине

Лидер демократического большинства в палате представителей конгресса США Стени Хойер и председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгел считают возмутительным решение отозвать посла на Украине Мари Йованович.
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес

Известная фигуристка Евгения Медведева заболела в середине тура

Обновлено в 05:32
Здоровье

Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому

Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому - эти недуги попали в список заболеваний, которые требуют особенного внимания медиков.
Обновлено в 12:46
Происшествия

Мать погибшего бортпроводника SSJ-100 рассказала об отваге своего сына

Мать погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева Юлия Карева в интервью "Пятому каналу" рассказала о своем сыне, сообщив, что еще в юности он совершил геройский поступок.
Обновлено в 19:06
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