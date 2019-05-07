Экономика
МЭР признало рубль лидером среди валют развивающихся странРоссийская газета 07:39
Напомним, что санкции в отношении компании Олега Дерипаски действовали с апреля прошлого года. Многие валюты пострадали в прошлом году вследствие различных факторов, среди которых: торговая война между США и Китаем, кризис в Турции, долги Венесуэлы и других.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 20:02, Ашберн
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
Самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления лайнером.
Обновлено в 19:26
Футбол
Вальверде: «Ответственность за поражение лежит на мне»
Вся ответственность за результат лежит на мне.
Обновлено в 17:49
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Финансы
Банк России перевел свои активы из США в Китай
В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
Обновлено в 17:11
Общество
На юге Сицилии продают дома за один евро
Обновлено в 17:37
Наука
Оказалось, что ядовитые газы выделяются из отходов сульфидных месторождений даже при низких температурах
Обновлено в 09:36
Единоборства
Усик получил травму, бой с Такамом перенесён
Обновлено в 17:06
Общество
Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны
Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 17:18
Происшествия
Президент Шри-Ланки заверил, что в стране обеспечена безопасность
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил, что в его стране, пережившей крупнейшую в своей истории серию терактов, к настоящему моменту обеспечена безопасность.
Обновлено в 13:26
Экономика
Жизнь после $6000. Аналитики сделали новые прогнозы о будущем Bitcoin
Аналитики, трейдеры и обозреватели криптовалютной индустрии уже на протяжении нескольких дней публикуют различные предположения о том, как высоко может поднять первая криптовалюта, или в какой момент она сделает разворот.
Обновлено в 05:56
Здоровье
Тадалафил эффективен для лечения сердечной недостаточности
Исследование лекарственного препарата Тадалафил на животной модели доказывает, что этот препарат биологически эффективен для лечения сердечной недостаточности.
Обновлено в 05:42
Политика
В Германии обиделись на Помпео из-за внезапной отмены визита в Берлин
Немецкие политики обиделись на госсекретаря США Майка Помпео из-за внезапной отмены запланированного на вторник визита в Германию.
Обновлено в 14:23
Наука
ООН: человек грозит вымиранию миллиона видов растений и животных
В-пятых, инвазивные виды делают все, чтобы выселить растения и животных с привычной для них среды обитания.
Обновлено вчера в 13:14
Кино
Создатели «Игры престолов» удалили из новой серии ляп со стаканом кофе
Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги "Игра престолов" бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.
Обновлено в 17:44
Общество
В РФ упростят правила установления инвалидности
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Экономика
В Башкирии рассказали о профиците регионального бюджета в 2018 году
Бюджет Башкирии в 2018 году исполнен с профицитом в 24,6 млрд рублей, передаёт Mkset.ru со ссылкой на материалы Минфина.
Обновлено в 16:41
Политика
КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиян
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.
Обновлено в 11:09
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших
Православные христиане отмечают день поминовения усопших - Радоницу. Праздник встречают на девятый день после Пасхи.
Обновлено в 03:31
Хоккей
Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода
Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Общество
В Чечне заработало такси для женщин
В Чечне запустили специальную службу такси для женщин.
Обновлено в 09:10
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
В министерстве труда и соцзащиты РФ предложили в 2020 году перенести январские праздничные дни, которые выпадают на субботу и воскресенье, на май.
Обновлено в 13:34
Политика
В конгрессе США назвали возмутительным отзыв посла на Украине
Лидер демократического большинства в палате представителей конгресса США Стени Хойер и председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгел считают возмутительным решение отозвать посла на Украине Мари Йованович.
Обновлено в 12:22
Здоровье
Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому
Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому - эти недуги попали в список заболеваний, которые требуют особенного внимания медиков.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Мать погибшего бортпроводника SSJ-100 рассказала об отваге своего сына
Мать погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева Юлия Карева в интервью "Пятому каналу" рассказала о своем сыне, сообщив, что еще в юности он совершил геройский поступок.
Обновлено в 19:06