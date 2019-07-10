Экономика
МЭР пригрозило госкомпаниям кадровыми изменениями за невыполнение KPIРБК вчера в 06:41
Министр экономического развития России Максим Орешкин решил ужесточить контроль за внедрением и выполнением ключевых показателей эффективности (key performance indicator, KPI) в компаниях, доля участия государства в которых превышает 50%, сообщает пресс-служба ведомства.
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Орешкин пригрозил руководству госкомпаний увольнениями из-за невыполнения KPI
Коммерсантъвчера в 07:09
Орешкин обязал Росимущество ежеквартально отчитываться о внедрении KPI в госкомпаниях
Интерфаксвчера в 07:06
Минэкономразвития пригрозило увольнением руководству госкомпаний на невыполнение KPI
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 01:28, Вашингтон
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