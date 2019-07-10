Экономика
МЭР пригрозило госкомпаниям кадровыми изменениями за невыполнение KPIРБК вчера в 06:41
Министр экономического развития России Максим Орешкин решил ужесточить контроль за внедрением и выполнением ключевых показателей эффективности (key performance indicator, KPI) в компаниях, доля участия государства в которых превышает 50%, сообщает пресс-служба ведомства.
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Орешкин пригрозил руководству госкомпаний увольнениями из-за невыполнения KPI
Коммерсантъвчера в 07:09
Орешкин обязал Росимущество ежеквартально отчитываться о внедрении KPI в госкомпаниях
Интерфаксвчера в 07:06
Минэкономразвития пригрозило увольнением руководству госкомпаний на невыполнение KPI
Ведомостивчера в 06:34
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Более 130 человек подхватили инфекцию в хабаровском психинтернате
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Меган Маркл осудили за первое публичное появление с сыном
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, нарушив негласное правило королевской семьи, и взбесила этим британцев, пишет The Sun.
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Бывшего заместителя главкома внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО.
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Транспорт
В Екатеринбурге перекрыли вторую половину моста на ЖБИ
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Обновлено в 00:16
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Пять катеров пытались остановить британский танкер у берегов Ирана
Пять катеров, предположительно принадлежащих армии Ирана, попытались остановить британский танкер в Ормузском проливе.
Обновлено вчера в 20:30
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Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
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Археологи нашли в Израиле библейский город Секелаг
Израильские археологи предположили, что им удалось найти упомянутый в Библии древний филистимлянский город Секелаг.
Обновлено 09 июля в 09:58
Политика
Меркель сделала заявление после приступа
Обновлено вчера в 07:40
Политика
В Вашингтоне после Дня независимости кончились деньги на безопасность
На празднование Дня независимости, во время которого проходило мероприятие «Салют Америке», администрация Вашингтона потратила $1,7 млн.
Обновлено вчера в 18:55
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Илья Воробьев покидает пост главного тренера сборной России
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Армия и оружие
Колонна украинского губернатора Донецкой области попала под обстрел
Автомобильная колонна, в которой был глава подконтрольной Киеву Донецкой администрации Павел Кириленко, попала под обстрел, об этом сообщили украинские СМИ.
Обновлено вчера в 11:56
Общество
Ущерб США от климатических катастроф в 2019 году превысил $1 млрд
«С начала 2019 года (по состоянию на 9 июля) в США произошло шесть погодных и климатических катастроф с потерями, превышающими $1 млрд», — говорится в заявлении.
Обновлено вчера в 21:19
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Трое детей погибли при пожаре в доме в Новосибирской области
Трое детей погибли и одна женщина пострадала в результате пожара в частном доме в селе Целинное Коченевского района Новосибирской области.
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Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Цискаридзе возмутился нецензурной бранью в адрес Путина
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Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
ТАСС: в деле «банды ФСБ» установлен лишь один эпизод
Семерым сотрудникам ФСБ, подозреваемых в разбое, вменяется в вину лишь один эпизод.
Обновлено вчера в 20:57
Экономика
«Дом.РФ»: Счетная палата проводит регулярные проверки компании
Счетная палата проводит регулярные проверки деятельности "Дом.РФ", заявили РИА Недвижимость в компании.
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Двухлетняя девочка без радужных оболочек не снимает темные очки
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Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Новосибирской области
В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались три человека, которые находились в Toyota Corolla.
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Политика
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга
Жители города Свалява в Закарпатской области Украины прогнали экс-президента страны Петра Порошенко с предвыборного митинга его партии "Европейская солидарность".
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Болтон назвал отличной встречу с главой СНБО Украины
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассказал о переговорах с секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком.
Обновлено вчера в 20:45
Экономика
В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу
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Международный фестиваль экспериментального кино и другие события в мире культуры
IV Международный фестиваль экспериментального кино пройдет в Москве 10-14 июля на нескольких площадках.
Обновлено вчера в 04:03
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Звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд впервые станет отцом
Американский актёр Элайджа Вуд впервые станет отцом.
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В ночь с 10 на 11 июля мск в Чикаго стартует «Финал шести» Лиги наций.
Обновлено вчера в 09:00
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Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Изгнанный Зеленским чиновник назвал его «дебилом» и хамом
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский выгнал с заседания, в интервью изданию Strana.ua прокомментировал данный конфликт, назвав при этом главу государства "дебилом" и хамом.
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