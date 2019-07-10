Экономика

МЭР пригрозило госкомпаниям кадровыми изменениями за невыполнение KPIРБК вчера в 06:41

Министр экономического развития России Максим Орешкин решил ужесточить контроль за внедрением и выполнением ключевых показателей эффективности (key performance indicator, KPI) в компаниях, доля участия государства в которых превышает 50%, сообщает пресс-служба ведомства.
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