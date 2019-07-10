Экономика

МЭР пригрозило госкомпаниям кадровыми изменениями за невыполнение KPIРБК 06:41

Министр экономического развития России Максим Орешкин решил ужесточить контроль за внедрением и выполнением ключевых показателей эффективности (key performance indicator, KPI) в компаниях, доля участия государства в которых превышает 50%, сообщает пресс-служба ведомства.
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Власти проверят госкомпании. У их руководителей могут возникнуть проблемы

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РИА Новости06:24
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В свою очередь, официальная премьера предсерийной модификации кроссовера состоялась в апреле, однако уже сейчас предложены шпионские кадры серийной модели без защитного камуфляжа.
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В среду в Калуге совершил вынужденную посадку самолет с 77 пассажирами на борту из-за плохого самочувствия члена экипажа, передает РИА Новости.
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Изначально сообщалось, что каталонцы заплатят за француза 120 миллионов евро - это та сумма, которая прописана в контракте игрока с «Атлетико» в качестве отступных.
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