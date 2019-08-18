Транспорт
МЭР предложило строить новую трассу до Владимира, а не КазаниМосква 24 04:23
В Минэкономразвития РФ предложили вместо платной трассы Москва – Казань построить новую дорогу только до Владимира, а далее реконструировать существующую трассу М-7 "Волга", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на ряд информированных источников.
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с чего всё началось
Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб. Эта дорога – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить его поручил президент Владимир Путин.Ведомостивчера в 17:25
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Twitter запретит рекламу государственных СМИ
Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.
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Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой
Турецкий военный конвой подвергся обстрелу со стороны ВВС Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Турции.
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Жительница Южной Дакоты (США) Даннет Глитц попала в больницу, думая, что у ее камни в почках, а стала многодетной мамой, сообщает интернет-версия телекомпании РЕН ТВ.
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«МЮ» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном», Погба не забил пенальти
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В больнице Нового Уренгоя выявили нарушение прав инвалидов
Центральная городская больница Нового Уренгоя нарушала права инвалидов при оказании специализированной медицинской помощи.
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Футбол
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Полузащитник «Спартака» Гус Тиль на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с ЦСКА (2:1).
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Бывший полузащитник «Баварии» Зе Роберту выразил радость по поводу перехода Филиппе Коутинью в мюнхенский клуб.
Обновлено в 14:16
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл тайно сбежали с ребенком в Ниццу
Как рассказали папарацци, ставшие свидетелями прибытия принца, герцогини и Арчи в Ниццу, прямо к борту самолета для них было подано авто класса люкс, а также полицейская машина, которая сопровождала их до пункта назначения.
Обновлено вчера в 11:00
Футбол
Бибрас Натхо продолжит карьеру в «Партизане»
Обновлено в 09:34
Политика
Джонсон предложил ЕС альтернативу «бэкстопу» после Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Евросоюзу в договоре о Brexit вместо "бэкстопа" разработать и ввести альтернативные соглашения до конца переходного периода после выхода Соединенного Королевства из ЕС, свои предложения британский премьер-министр изложил в письме главе Европейского совета Дональду Туску.
Обновлено в 17:48
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В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России
Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 08:10
Футбол
Футболист «Барселоны» Дембеле пропустит пять недель из-за травмы
Футболист "Барселоны" Усман Дембеле выбыл из строя на срок до пяти недель из-за мышечной травмы, сообщается на сайте испанского клуба.
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Пуск состоялся на острове Сан-Николас в Калифорнии, ракета поразила цель на расстоянии более 500 км. Это первое подобное испытание с момента расторжения по инициативе Вашингтона Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 14:10
Политика
Зеленский уволил губернатора Николаевской области
Отмечается, что новым указом украинский глава уволил врио главы Николаевской области Вячеслава Боня.
Обновлено в 14:57
Экономика
Жители России начали тратить накопления
Россияне уже пришли к тому, что начали расходовать накопления. Также они начали снова брать кредиты, так как устали от жесткой экономии.
Обновлено в 15:44
Происшествия
Найден мертвым заслуженный артист России Михаил Романов
В Санкт-Петербурге найден мертвым заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 09:17
Энергетика
Офис Зеленского разработал меры по снижению цен на электроэнергию
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что команда лидера страны подготовила меры по снижению цен на электроэнергию для потребителей.
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Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиции нанесла удары по находящимся на севере Йемена хуситам.
Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес
Брэдли Купер отрастил усы после разрыва с Шейк
Папарацци не сразу узнали актера на прогулке с дочерью Леей. Ведь звезда экрана отрастил усы. Одет Брэдли также был несколько неопрятно.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам, посадившим самолет в поле
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.
Обновлено 16 августа в 21:01
Армия и оружие
США потеряли военное превосходство в Тихом океане
Американская армия слабеет из-за войн на Ближнем Востоке и проблем с финансированием США больше не располагают военным превосходством в Индо-Тихоокеанском регионе, они уступили это превосходство Китаю.
Обновлено в 11:45
Авто
Volkswagen Polo GTS с мощным мотором проходит тесты
Под капотом "заряженной" новинки установлен турбированный мотор TSI объемом 1,4 литра, обеспечивающий отдачу в 150 л.с. Таким образом, Virtus GTS станет самой мощной версией в линейке модели.
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Политика
Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве
В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес
Шнуров надел костюм, а Линда открестилась от Фадеева: что происходило на фестивале LiveFest в горах
Вчера на Роза Хутор завершился второй ежегодный музыкальный фестиваль LiveFest.
Обновлено в 17:30