Энергетика

МЭР предложило список поставщиков угля и нефтепродуктов на УкраинуРоссийская газета вчера в 12:04

Министерство экономического развития РФ внесло на рассмотрение правительства перечень компаний, которым разрешат поставлять нефтепродукты и уголь на Украину с 1 июня этого года, сообщили в пресс-службе министерства. Какие это компании, в ведомстве не уточнили.
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Минэкономразвития составило список компаний, которые смогут продавать топливо Украине

Минэкономразвития направило в правительство РФ предложения по перечню компаний и объему экспорта отдельных видов нефтепродуктов и угля в Украину с 1 июня, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
Интерфаксвчера в 11:05

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Минэкономики составило список компаний для поставок нефтепродуктов и угля на Украину

Коммерсантъвчера в 14:30

Минэкономразвития составило список компаний, которые смогут продавать топливо Украине

Интерфаксвчера в 11:05

МЭР подготовило список компаний, которые смогут возить нефть на Украину

Росбалтвчера в 11:29

Правительству РФ представили список компаний для экспорта угля на Украину

ФАНвчера в 11:16

Минэкономразвития предложило перечень компаний для поставок нефти на Украину

Rambler News Serviceвчера в 11:05

МЭР предложило список поставщиков угля и нефтепродуктов на Украину

Российская газетавчера в 12:04

МЭР предложило перечень компаний для поставок отдельных товаров на Украину с 1 июня

ТАССвчера в 10:47
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 02:01, Ашберн
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