Экономика
МЭР предложило список поставщиков угля и нефтепродуктов на УкраинуРоссийская газета вчера в 12:04
Министерство экономического развития РФ внесло на рассмотрение правительства перечень компаний, которым разрешат поставлять нефтепродукты и уголь на Украину с 1 июня этого года, сообщили в пресс-службе министерства. Какие это компании, в ведомстве не уточнили.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Минэкономразвития направило в правительство РФ предложения по перечню компаний и объему экспорта отдельных видов нефтепродуктов и угля в Украину с 1 июня, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.Интерфаксвчера в 11:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Минэкономики составило список компаний для поставок нефтепродуктов и угля на Украину
Коммерсантъвчера в 14:30
Минэкономразвития предложило перечень компаний для поставок нефти на Украину
Rambler News Serviceвчера в 11:05
Минэкономразвития составило список компаний, которые смогут продавать топливо Украине
Интерфаксвчера в 11:05
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 11:47, Ашберн
Спорт
«Тюмень» впервые стала чемпионом России по мини-футболу
Клуб «Тюмень» одержал победу над московским КПРФ и впервые в своей истории стал чемпионом России по мини-футболу.
Обновлено в 11:20
Здоровье
Боль в боку у жительницы Великобритании оказалась симптомом рака
Обновлено вчера в 10:56
Футбол
Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет
Обновлено в 11:20
Спорт
Десятилетний ученик Тутберидзе прыгнул четверной тулуп на пляже
Десятилетний ученик группы Этери Тутберидзе Николай Колесников показал исполнение четверного тулупа.
Обновлено вчера в 10:02
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес
Дочь Алсу передала свой выигрыш в «Голос. Дети» фонду
Обновлено в 11:33
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено вчера в 01:22
Политика
Медведев высказался об отношениях России и Украины
Новый президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не сделал никаких шагов по восстановлению отношений с Россией, поэтому нужно запастись терпением.
Обновлено в 05:34
Политика
МИД Косово потребовал расследования в ООН против избитого россиянина
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского сотрудника сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время полицейской операции в сербских муниципалитетах на севере края.
Обновлено в 10:27
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Обновлено 30 мая в 05:59
Происшествия
СК опубликовал видео задержания экс-губернатора Ивановской области
Следственный комитет разметил на своем YouTube-канале видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова.
Обновлено в 11:34
Политика
Зеленский ввел своих помощников и представителей в структуру АП
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Администрации президента своих помощников и представителей, передает УНИАН.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие
В ЛНР следят за перестановками Зеленского в армии
Обновлено вчера в 10:29
Футбол
«Зенит» ведет переговоры с «Барселоной» о проведении матча в России
Петербургский "Зенит" ведет переговоры с "Барселоной" о проведении товарищеского матча в России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:45
Происшествия
Капитана лайнера, устроившего аварию на Дунае, арестовали на месяц
Суд в Будапеште принял решение арестовать на один месяц 64-летнего капитана круизного лайнера Viking Sygin, который врезался в прогулочный катер с туристами во время прогулки на Дунае.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в ресторане
На этой неделе во время частной вечеринки в одном из ресторанов Москвы произошла драка между актером Гошей Куценко и певцом Алексеем Воробьевым.
Обновлено в 11:40
Футбол
Васильев: «Уровень чемпионата России точно не растет»
Бывший генеральный директор «Монако» Вадим Васильев дал интервью Sport24, в котором ответил на вопрос о том, растет или нет уровень чемпионата России.
Обновлено в 10:52
Наука
Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения
В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Суд арестовал следователей СК и адвоката по делу о взятке
По версии следствия, обвиняемые вступили в сговор с адвокатом, чтобы получить взятку от фигуранта уголовного дела за выдачу изъятых при обыске предметов и документов, полученный 1 млн руб. фигуранты распределили между собой.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Челка в моде: певица Жасмин впервые за долгое время сменила прическу
Поклонники единогласно решили, что Жасмин помолодела на 20 лет, сменив прическу.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Певица Алена Свиридова показала фото без макияжа
Известная российская певица Алена Свиридова поделилась с подписчиками фотографией без макияжа.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Бывшая жена Марата Башарова улетела с сыном в Доминикану
Елизавета Башарова решила отвлечься от проблем и отправилась отдыхать в солнечную Доминикану вместе с сыном.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
В Судане полиция открыла огонь по протестующим
В столице Судана городе Хартум военная полиция открыла огонь по бастующим гражданам около моста Нил аль-Азрак.
Обновлено в 11:08