Экономика
МЭР предложило список поставщиков угля и нефтепродуктов на УкраинуРоссийская газета 12:04
Министерство экономического развития РФ внесло на рассмотрение правительства перечень компаний, которым разрешат поставлять нефтепродукты и уголь на Украину с 1 июня этого года, сообщили в пресс-службе министерства. Какие это компании, в ведомстве не уточнили.
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Минэкономразвития направило в правительство РФ предложения по перечню компаний и объему экспорта отдельных видов нефтепродуктов и угля в Украину с 1 июня, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.Интерфакс11:05
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Минэкономразвития предложило перечень компаний для поставок нефти на Украину
Rambler News Service11:05
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 18:52, Ашберн
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