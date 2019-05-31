МЭР предложило список поставщиков угля и нефтепродуктов на УкраинуРоссийская газета вчера в 12:04

Минэкономразвития направило в правительство РФ предложения по перечню компаний и объему экспорта отдельных видов нефтепродуктов и угля в Украину с 1 июня, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

с чего всё началось

Министерство экономического развития РФ внесло на рассмотрение правительства перечень компаний, которым разрешат поставлять нефтепродукты и уголь на Украину с 1 июня этого года, сообщили в пресс-службе министерства. Какие это компании, в ведомстве не уточнили.

МЭР предложило список поставщиков угля и нефтепродуктов на Украину

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