Экономика
МЭР предложило список поставщиков угля и нефтепродуктов на УкраинуРоссийская газета вчера в 12:04
Министерство экономического развития РФ внесло на рассмотрение правительства перечень компаний, которым разрешат поставлять нефтепродукты и уголь на Украину с 1 июня этого года, сообщили в пресс-службе министерства. Какие это компании, в ведомстве не уточнили.
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с чего всё началось
Минэкономразвития направило в правительство РФ предложения по перечню компаний и объему экспорта отдельных видов нефтепродуктов и угля в Украину с 1 июня, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.Интерфаксвчера в 11:05
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Минэкономики составило список компаний для поставок нефтепродуктов и угля на Украину
Коммерсантъвчера в 14:30
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