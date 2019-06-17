МЭР предложило изымать землю за нескошенную траву и мусорРИА Новости 01:50

с чего всё началось

Минэкономразвития предложило изымать частные земельные участки за нарушение требований пожарной безопасности. Соответствующие поправки в Земельный и Гражданский кодексы опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

МЭР предложило изымать землю за нескошенную траву и мусор

Политика В Крыму предложили темы для первой встречи Путина и Зеленского Первую встречу нового главы Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина необходимо начать с обсуждения деблокады полуострова и недопустимости провокаций в отношении российских граждан.

Энергетика С датским регулятором проведут консультации по «Северному потоку — 2» Зампредседателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявила, что оператор проекта «Северный поток — 2» в ближайшее время проведёт консультации с Датским энергетическим агентством по поводу заявок на строительство.

Культура Театр Образцова отправляется в Берлин В этом году фестиваль проходит в 80 городах Германии, где запланировано более 400 мероприятий: выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали.

Футбол Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.

Экономика Песков счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.

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Политика Турчак обвинил власти Севастополя в демонтаже агитации «Единой России» Демонтаж билбордов Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак обвинил власти Севастополя в том, что те дали распоряжение демонтировать билборды с изображением кандидатов от "Единой России" на выборах в заксобрание Севастополя.

Спорт Минспорт Чувашии окажет содействие в расследовании 33 допинговых дел Министр спорта Чувашии Михаил Богаратов сообщил, что ведомство готово оказать содействие Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в расследовании 33 дел о возможном нарушении спортсменами антидопинговых правил.

Космос В приложении с дополненной реальностью воссоздали высадку человека на Луну В США разработали приложение, в котором можно посмотреть высадку человека на Луну с дополненной реальностью.

Гаджеты Xiaomi тестирует новые функции в MIUI Launcher Функция Shortcuts при длительном нажатии на значок приложения позволяет запустить набор быстрых действий.

Политика Социологи выяснили, за кого намерены голосовать новосибирцы на выборах Если говорить об узнаваемости политиков, которые заявили о готовности участия в выборах, то абсолютным лидером по этому показателю является действующий мэр города, первый секретарь областного комитета КПРФ Анатолий Локоть – он известен 98% респондентов.

Общество КС уточнил основания для отказа в проведении митингов Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.

Происшествия Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию.

Интернет Facebook анонсировал запуск собственной криптовалюты Libra в 2020 году Основной задачей новой структуры станет предоставление финансовых услуг пользователям на основании собственной криптовалюты — Libra.

Происшествия Число пропавших детей и подростков в России снизилось почти на треть Число пропавших детей и подростков в России за последние пять лет снизилось почти на треть.

Происшествия В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.

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Шоу-бизнес Никас Сафронов не поверил в святость Юлии Началовой Художник Никас Сафронов прокомментировал ажиотаж, что творится вокруг кончины Юлии Началовой.

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Происшествия Появилось видео с места стрельбы на параде в Торонто Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу во время праздничного парада в честь победы баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» в НБА.

Политика Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон Журнал Times сообщил об осквернении кладбища британских солдат в Крыму.