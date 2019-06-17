Общество
МЭР предложило изымать землю за нескошенную траву и мусорРИА Новости 01:50
Минэкономразвития предложило изымать частные земельные участки за нарушение требований пожарной безопасности. Соответствующие поправки в Земельный и Гражданский кодексы опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
Предложенные поправки в Земельный кодекс и закон «О пожарной безопасности», а также в Гражданский кодекс опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.РБКвчера в 23:00
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Первую встречу нового главы Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина необходимо начать с обсуждения деблокады полуострова и недопустимости провокаций в отношении российских граждан.
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Зампредседателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявила, что оператор проекта «Северный поток — 2» в ближайшее время проведёт консультации с Датским энергетическим агентством по поводу заявок на строительство.
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Театр Образцова отправляется в Берлин
В этом году фестиваль проходит в 80 городах Германии, где запланировано более 400 мероприятий: выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
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Кино
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Демонтаж билбордов Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак обвинил власти Севастополя в том, что те дали распоряжение демонтировать билборды с изображением кандидатов от "Единой России" на выборах в заксобрание Севастополя.
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В Москве избили директора Фонда кино
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Спорт
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Обновлено в 05:25
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В приложении с дополненной реальностью воссоздали высадку человека на Луну
В США разработали приложение, в котором можно посмотреть высадку человека на Луну с дополненной реальностью.
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Гаджеты
Xiaomi тестирует новые функции в MIUI Launcher
Функция Shortcuts при длительном нажатии на значок приложения позволяет запустить набор быстрых действий.
Обновлено вчера в 16:16
Политика
Социологи выяснили, за кого намерены голосовать новосибирцы на выборах
Если говорить об узнаваемости политиков, которые заявили о готовности участия в выборах, то абсолютным лидером по этому показателю является действующий мэр города, первый секретарь областного комитета КПРФ Анатолий Локоть – он известен 98% респондентов.
Обновлено вчера в 08:54
Общество
КС уточнил основания для отказа в проведении митингов
Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:36
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Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда
Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию.
Обновлено в 05:47
Интернет
Facebook анонсировал запуск собственной криптовалюты Libra в 2020 году
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Число пропавших детей и подростков в России снизилось почти на треть
Число пропавших детей и подростков в России за последние пять лет снизилось почти на треть.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Общество
Кейт Миддлтон вновь сделала выбор в пользу платья-пальто
Исключение было сделано лишь в 2015 и 2018 годах, когда Миддлтон была в декрете.
Обновлено вчера в 13:05
Шоу-бизнес
Никас Сафронов не поверил в святость Юлии Началовой
Художник Никас Сафронов прокомментировал ажиотаж, что творится вокруг кончины Юлии Началовой.
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Пятнадцать пассажиров рейса Новосибирск-Паттайя отказались лететь на самолете после незначительной задержки.
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Происшествия
СК РФ выяснит, правда ли в пригороде Белгорода 8 лет нет питьевой воды
Следственный комитет решил проверить обращение жителей одного из пригородов Белгорода к президенту Владимиру Путину о том, что они восемь лет живут без питьевой воды, сообщается во вторник на сайте СК РФ.
Обновлено в 05:51
Политика
Тимошенко рассказала, когда ГТС Украины сможет конкурировать с Россией
Газотранспортная система Украины сможет составить конкуренцию России по транзиту газа в Европу через три года, при условии сотрудничества с инвесторами.
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Терри может сменить Лэмпарда у руля «Дерби Каунти»
Ассистент главного тренера "Астон Виллы" Джон Терри может возглавить "Дерби Каунти", если Фрэнк Лэмпард уйдет в "Челси".
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Шоу-бизнес
Сын Алибасова забрал отца из больницы
Сын продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов-младший заявил, что забрал отца из НИИ имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 07:40
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Появилось видео с места стрельбы на параде в Торонто
Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу во время праздничного парада в честь победы баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» в НБА.
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон
Журнал Times сообщил об осквернении кладбища британских солдат в Крыму.
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В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
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