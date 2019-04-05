Экономика

Годовая инфляция в России в марте ускорилась до 5,3%ТАСС 09:19

Годовая инфляция в России в марте 2019 года (к марту 2018 года) ускорилась до 5,3% с 5,2% в феврале, сообщается в материалах Росстата. В месячном выражении инфляция в марте замедлилась до 0,3% с 0,4% в феврале.
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Минэкономразвития заявило о достижении пикового значения инфляции в марте

Rambler News Service09:08

МЭР ожидает замедления инфляции в апреле

ТАСС09:12

В марте инфляция в РФ составила 0,3%

Finam.Ru09:09

Минэкономразвития сообщило о прохождении пика инфляции в 2019 году

ПРАЙМ09:10

Годовая инфляция в РФ прошла пик в марте, в апреле замедлится до 5,1-5,2% -- Минэкономразвития

Financial One09:15

Инфляция в Сибири превысила общероссийский уровень

Деловой квартал (Новосибирск)06:45

Инфляция на Дону в феврале 2019 года составила 4,8%

РБК Ростов-на-Дону03 апреля в 08:29
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Политика

Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено вчера в 11:49
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Политика

Отправленный в отставку мэр Риги Нил Ушаков подаст в суд

Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков намерен обжаловать это решение в суде. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено в 03:03
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Общество

Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению суда

Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приобстановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками».
Обновлено в 06:58
Политика

В Госдуме предложили исключить Эстонию из ООН

Чернышов в своем обращении к Гутеррешу попросил исключить Эстонию из состава ООН, так как руководство этой страны потворствует развитию фашизма и способствует геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушениях прав русскоязычных граждан.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

В Дагестане мальчик умер после укола в больнице

Семилетний мальчик умер после укола в одной из больниц Махачкалы, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану.
Обновлено в 06:26
Хоккей

Нынешний тренерский штаб продолжит работу в московском «Динамо»

Главный тренер московского хоккейного клуба "Динамо" Владимир Крикунов сообщил, что в следующем сезоне работу продолжит весь тренерский штаб команды.
Обновлено в 08:31
Экономика

Центробанк России отозвал лицензию у банка «Иваново»

Банк России принял решение об отзыве лицензии в связи с тем, что финансовая организация много раз нарушала нормативы регулятора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также и финансирования терроризма.
Обновлено в 01:49
Политика

Новак оценил влияние новой Газовой директивы ЕС на «Северный поток-2»

Ранее Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила.
Обновлено в 09:00
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Армия и оружие

Ливийская армия начала наступление на Триполи

Обновлено в 09:00
Транспорт

На строительство ЕКАД свердловские власти получат ещё 300 млн

Власти Свердловской области в 2019 году получат ещё 300 млн рублей на строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги.
Обновлено в 08:58
Хоккей

НХЛ. Кучеров вышел на 5-е место по очкам за сезон за последние 25 лет

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу в матче с «Торонто» (3:1). На его счету теперь 126 (40+86) очков в 81 игре нынешнего сезона.
Обновлено в 05:49
Происшествия

В Краснодаре задержали уродовавшую пациенток «доктора Франкенштейна»

Обновлено в 06:58
Авто

Faraday Future готовит эксклюзивный электрокар для Китая

В результате соглашения производитель электрокаров получит $5 млн аванса для решения краткосрочных проблем.
Обновлено в 07:31
Кино

В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»

В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес

Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети

Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы.
Обновлено в 06:19
Происшествия

В Тверском суде Москвы произошла массовая драка

В Тверском суде Москвы произошла драка с участием около 10 человек.
Обновлено в 08:31
Спорт

Орсер поведал о четверных прыжках Медведевой

Обновлено в 06:59
Происшествия

Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта

Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 07:35
Футбол

Экс-тренер «Реала» Антич: «Не понимаю, почему Модрич выиграл „Золотой мяч“. Он не забивает и не делает голевых передач»

Бывший тренер «Атлетико», «Реала» и «Барселоны» Радомир Антич поделился мнением об игре полузащитника Луки Модрича.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие

В НАТО решили поддержать Украину в Черном море

Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия

Мощный взрыв произошел в жилом многоэтажном доме в Мадриде

Обновлено в 08:26
Недвижимость

Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес

«Особенная» дочь Ирины Хакамады вышла в свет со своим возлюбленным

Хакамада одобряет выбор дочери, но пока влюбленные не торопятся со свадьбой, хоть и планируют устроить торжество.
Обновлено вчера в 15:50
Политика

В Совфеде заявили, что Арашуков пока не сдал декларацию о доходах

Комиссия Совета Федерации на следующей неделе рассмотрит вопрос о несдаче декларации о доходах отстраненного от работы сенатором Рауфа Арашукова, в отношении которого расследуется уголовное дело, сообщил журналистам вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Мужчина в США погиб от попадания в него лопасти вертолёта

Фрагмент лопасти вертолёта, совершавшего экстренную посадку на автомагистрали, попал в пассажира проезжавшего автомобиля.
Обновлено в 09:10
Политика

Зеленский предложил вести дебаты с Порошенко Тимошенко

Обновлено вчера в 11:39
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