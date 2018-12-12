Экономика
По оценке ведомства, в декабре в месячном выражении инфляция ускорится до 0,5–0,6%. В ноябре темпы роста потребительских цен составляли 0,5%. Ранее глава ведомства Максим Орешкин признал, что прогноз МЭР по годовой инфляции на уровне 3,4% оказался ошибочным.
News.ru06:10
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Экономика
Росстат повысил оценку роста ВВП России в третьем квартале 2018 года
Объём ВВП за период с января по сентябрь 2018 года составил в текущих ценах 74 трлн 93,3 млрд рублей, увеличившись в годовом выражении на 1,6%.
Обновлено в 08:28
Энергетика
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России в 2018 и в 2019 годах
ОПЕК пересмотрела прогноз по росту добычи нефти в России в 2018 и 2019 годах на фоне установления Россией в октябре нового постсоветского рекорда производства - 11,61 млн баррелей в сутки, следует из декабрьского отчета организации.
Обновлено в 08:13
Энергетика
«Газпром нефть» купила долю в КХЛ
В результате сделки «Газпром нефть» получила долю 11,76% капитала управляющей КХЛ компании ООО «Континентальная хоккейная лига».
Обновлено в 11:23
Финансы
ВЭБ хочет передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка
"ВЭБ предложил Минфину и ЦБ РФ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка", - приводит пресс-служба слова Шувалова.
Обновлено в 09:31
Экономика
Голикова: В России осталось 1,4 миллиона ветеранов
Обновлено в 10:44
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие
«Нафтогаз» хочет через суд обязать структуру «Газпрома» GM&T USA и его аудитора DeGolyer & MacNaughton предоставить сведения, которые позволят подать новый иск в Нидерландах.
Обновлено вчера в 17:27
Экономика
Экс-глава «Перекрестка» перешел топ-менеджером в «Магнит»
Бывший генеральный директор торговой сети «Перекресток» станет заместителем гендиректора ПАО «Магнит» и коммерческим директором компании, говорится в сообщении «Магнита».
Обновлено в 09:58
Экономика
Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 54,8 млрд рублей
В апреле господин Медведев подписывал распоряжение об увеличении уставного капитала "РЖД" на 25 млрд руб. Тогда деньги направлялись, помимо прочего, на на комплексную реконструкцию участка им. М. Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла.
Обновлено в 08:55
Экономика
Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке сигарет
Минпромторг России предлагает продлить эксперимент по маркировке сигарет до конца февраля 2019 года, то есть до старта обязательной маркировки, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 04:40
Энергетика
Цена европейского газа для Украины установила рекорд
Средняя цена на импортный природный газ для Украины достигла 9,4 тыс. гривен ($339) за 1 тыс. кубометров в ноябре 2018 года.
Обновлено в 04:08
Экономика
Орешкин заявил о ренессансе в отношениях России и Европы
Выступая на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса, глава МЭР Максим Орешкин заявил, что отношения Москвы и Брюсселя «во многом переживают некий ренессанс», сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 02:43
Экономика
В США вырос индекс потребительских цен. Акции начали дорожать
Американский фондовый рынок в среду может начать торги плюсе из-за перспектив потепления торговых отношений США с Китаем, а также из-за роста цен на нефть и индекса потребительских цен.
Обновлено в 10:02
Финансы
Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов
В среду, 12 декабря, рубль слабо растет к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Обновлено в 02:22
Экономика
Власти России ужесточат контроль за онлайн-платежами
Законопроект о регулировании работы в России иностранных электронных кошельков и платежных систем, внесенный в Госдуму 7 декабря, введет дополнительный контроль за платежными агрегатами.
Обновлено в 04:10
Экономика
Tesla решила взыскать $167 млн с экс-сотрудника
Компания Tesla подала иск в суд на своего бывшего технолога Мартина Триппа, потребовав с него $167 млн за разглашение информации, кражу коммерческих сведений и предоставление журналистам недостоверной информации о компании.
Обновлено в 07:33