Минэкономразвития сохраняет оценку годовой инфляции в 2019 году ниже 4%. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин на форуме по моногородам.

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Минэкономразвития по-прежнему ожидает, что годовая инфляция в России в 2019 году может быть ниже 4%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин на форуме по моногородам, передает ТАСС.

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