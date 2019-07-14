Экономика
МЭР ожидает годовую инфляцию ниже 4%BFM.ru 03:47
Минэкономразвития по-прежнему ожидает, что годовая инфляция в России в 2019 году может быть ниже 4%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин на форуме по моногородам, передает ТАСС.
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Минэкономразвития сохраняет оценку годовой инфляции в 2019 году ниже 4%. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин на форуме по моногородам.ТАСС02:20
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 06:02, Вашингтон
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