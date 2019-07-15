Экономика

МЭР ожидает годовую инфляцию ниже 4%BFM.ru 03:47

Минэкономразвития по-прежнему ожидает, что годовая инфляция в России в 2019 году может быть ниже 4%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин на форуме по моногородам, передает ТАСС.
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Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2019 году ниже 4%

РИА Новости02:49

Минэкономики ожидает годовую инфляцию ниже 4%

Коммерсантъ02:21

Первенство в «продвижении» экономики оспаривают ЦБ и Минфин

Независимая газетавчера в 13:57

Орешкин рассказал о прогнозах годовой инфляции

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ГТРК Чита00:02

Минэкономразвития сохраняет оценку годовой инфляции в 2019 году ниже 4%

ТАСС02:20
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 06:39, Вашингтон
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Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников

Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
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Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
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Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова о хищении более 11 миллиардов рублей, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
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Экономика

Эксперты поразили всех информацией о снижении цен на еду в Костромской области

В течение июня в Костромской области снизились цены на продукты, узнал KOSTROMA.TODAY. Информацию опубликовал Костромастат.
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Гаджеты

Стали известны характеристики нового Huawei Honor 9X

Тизер завораживает покупателей красотой изделия.В зависимости от версии смартфон Honor 9X будет иметь 8 или 6 ГГб оперативной памяти, 64 или 128 флеш-памяти, монитор 6,59 дюймов, аккумулятор на 4000 мА*ч, основная камера на 48 Mpx и фронтальная на 2 Mpx.Средняя цена Huawei Honor 9X будет составлять по разным подсчетам от 260 до 300 долларов США.
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Режиссер Резо Гигинеишвили готовится в третий раз жениться. Его избранницей является бизнесвумен Надежда Оболонцева.
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Пожар в центре Москвы ликвидирован

Обновлено в 06:35
Политика

В Киеве рассказали о методах подготовки Зеленского к встрече с Путиным

Журналист украинского телеканала NewsOne Руслан Коцаба 14 июля в интервью изданию «ПолитНавигатор» рассказал о методах подготовки политического лидера страны Владимира Зеленского к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

Водитель перевернувшегося на трассе в Башкирии автобуса задержан

Следователи задержали водителя автобуса, перевернувшегося накануне на трассе в Башкирии.
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Общество

Матвиенко назвала опасность усыновления однополыми семьями детей

Предоставление однополым семьям права усыновлять детей приведет к вырождению человечества, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 06:12
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Спасавший свой дом в Иркутской области от паводка мэр ушел в отставку

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Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
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Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
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Экономика

«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн

Обновлено вчера в 21:43
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Оба погибших в Подмосковье пилота оказались инструкторами Путина

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Происшествия

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Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
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«Реал» ищет для Лунина вариант с арендой

Вратарь Кейлор Навас принял решение остаться в «Реале» в роли второго номера на вратарской позиции, поэтому мадридский клуб сейчас рассматривает варианты для аренды Андрея Лунина, сообщает Marca.
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Рыбы могут менять свой пол в случае необходимости

Обновлено 11 июля в 18:19
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Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене

Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Происшествия

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В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:36
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Самолет вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла в кабине пилотов

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Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить форум регионов в Житомире.
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Сборная Алжира сыграет в финале Кубка Африки

Команда Алжира победила в полуфинале Кубка Африки Нигерию. Алжирцы стали вторыми финалистами турнира.
Обновлено в 02:58
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