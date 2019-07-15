Экономика
МЭР ожидает годовую инфляцию ниже 4%BFM.ru 03:47
Минэкономразвития по-прежнему ожидает, что годовая инфляция в России в 2019 году может быть ниже 4%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин на форуме по моногородам, передает ТАСС.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 06:39, Вашингтон
Происшествия
В Москве задержали основателя компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова
Владелец нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров задержан в рамках расследования уголовного дела.
Обновлено вчера в 17:47
Общество
Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников
Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 07:17
Музыка
Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»
Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.
Обновлено в 04:41
Происшествия
В Ростовской области ФСБ ликвидировала ячейку «ИГ», готовившую теракты
ФСБ России задержала в Ростовской области двух участников ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 06:09
Теннис
Джокович рассказал, какова на вкус трава Уимблдона
Обновлено в 05:24
Происшествия
Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Дело экс-министра финансов Подмосковья направили в суд
Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова о хищении более 11 миллиардов рублей, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 04:16
Экономика
Эксперты поразили всех информацией о снижении цен на еду в Костромской области
В течение июня в Костромской области снизились цены на продукты, узнал KOSTROMA.TODAY. Информацию опубликовал Костромастат.
Обновлено в 05:45
Гаджеты
Стали известны характеристики нового Huawei Honor 9X
Тизер завораживает покупателей красотой изделия.В зависимости от версии смартфон Honor 9X будет иметь 8 или 6 ГГб оперативной памяти, 64 или 128 флеш-памяти, монитор 6,59 дюймов, аккумулятор на 4000 мА*ч, основная камера на 48 Mpx и фронтальная на 2 Mpx.Средняя цена Huawei Honor 9X будет составлять по разным подсчетам от 260 до 300 долларов США.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Режиссер Резо Гигинеишвили женится в третий раз
Режиссер Резо Гигинеишвили готовится в третий раз жениться. Его избранницей является бизнесвумен Надежда Оболонцева.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Пожар в центре Москвы ликвидирован
Обновлено в 06:35
Политика
В Киеве рассказали о методах подготовки Зеленского к встрече с Путиным
Журналист украинского телеканала NewsOne Руслан Коцаба 14 июля в интервью изданию «ПолитНавигатор» рассказал о методах подготовки политического лидера страны Владимира Зеленского к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Водитель перевернувшегося на трассе в Башкирии автобуса задержан
Следователи задержали водителя автобуса, перевернувшегося накануне на трассе в Башкирии.
Обновлено в 06:31
Общество
Матвиенко назвала опасность усыновления однополыми семьями детей
Предоставление однополым семьям права усыновлять детей приведет к вырождению человечества, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено в 01:25
Политика
Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня
Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
Обновлено в 04:04
Экономика
«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Футбол
«Реал» ищет для Лунина вариант с арендой
Вратарь Кейлор Навас принял решение остаться в «Реале» в роли второго номера на вратарской позиции, поэтому мадридский клуб сейчас рассматривает варианты для аренды Андрея Лунина, сообщает Marca.
Обновлено в 05:08
Наука
Рыбы могут менять свой пол в случае необходимости
Обновлено 11 июля в 18:19
Происшествия
Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене
Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Происшествия
В Подмосковье задержали криминального авторитета
В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:36
Политика
Лукашенко принял приглашение Зеленского посетить форум в Житомире
Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить форум регионов в Житомире.
Обновлено в 05:16
Футбол
Сборная Алжира сыграет в финале Кубка Африки
Команда Алжира победила в полуфинале Кубка Африки Нигерию. Алжирцы стали вторыми финалистами турнира.
Обновлено в 02:58