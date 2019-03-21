Экономика
МЭР отметило рост годовой динамики российской экономикиРоссийская газета 07:55
Ускорился рост промышленного производства до 4,1 процента с 1,1 процента в январе. Особенно быстрые темпы роста показала обрабатывающая промышленность - 4,6 процента (3,8 процента с учетом коррекции по календарному фактору).
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Общество
Республика Коми вошла в тройку самых «ленивых» регионов России
В среднем, жители Коми работают в неделю 34,1 часа Республика Коми попала в тройку самых "ленивых" регионов России.
Обновлено в 07:03
Футбол
Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020
Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 17:44
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Политика
Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер
Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.
Обновлено в 10:49
Экономика
Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума
Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление
Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Политика
Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой
В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Новый президент Казахстана в ближайшее время посетит Россию
Обновлено в 05:21
Происшествия
Главу Росгеологии отправили в отставку
Глава "Росгеологии" Роман Панов отправлен в отставку, сообщила РИА Новости заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко.
Обновлено в 16:52
Кино
Актриса Маргарита Жарова умерла
«Двадцать первого марта 2019 года на 94 году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова», — указано в сообщении.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие
Ядерная спецгруппа Британии приведена в готовность из-за Brexit
Британские военные привели в состояние повышенной готовности спецгруппу в ядерном бункере, принадлежащем министерству обороны страны.
Обновлено в 17:54
Политика
Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов
Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
Обновлено в 14:56
Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика
Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:03
Кино
Умер заслуженный артист России Пётр Зайченко
Обновлено в 10:52
Транспорт
«Аэрофлот» отменяет в пятницу семь парных рейсов из Шереметьево
Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота", - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:45
Футбол
Андрей Аршавин стал послом на Евро-2020
Обновлено в 09:55
Спорт
Коляда неудачно выступил в короткой программе на чемпионате мира
Российский фигурист Михаил Коляда неудачно выступил в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 07:42
Авто
Названы автомобили, которые легче всего угнать
Эксперт добавил, что таким образом автомобиль можно угнать за несколько секунд.
Обновлено в 12:09
Происшествия
40 человек погибли в результате крушения парома в Ираке
В Ираке погибли как минимум 40 человек после ЧП с паромом, который перевернулся.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
На похоронах Началовой заметили мистический знак
Пришедшие проститься с певицей Юлией Началовой заметили мистический знак на ее похоронах. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:24
Происшествия
В Липецкой области грузовик столкнулся с цистерной
Обновлено в 17:42
Происшествия
Обвиняемый в рассылке взрывных устройств критикам Трампа признал вину
Американец Сесар Сайок, обвиняемый в рассылке самодельных взрывных устройств оппонентам президента США Дональда Трампа, в четверг в суде признал свою вину, сообщило агентство Associated Press.
Обновлено в 17:34
Гаджеты
Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 7 в России
В четверг, 21 марта, в Москве состоялась презентация смартфона Redmi Note 7, который был представлен в Китае компанией Xiaomi в начале этого года.
Обновлено в 13:11
Наука
Предсказано катастрофическое подводное извержение
Французские геологи определили возможную причину загадочных сейсмических волн, возникших в ноябре 2018 года у острова Майотта (Коморские острова) и распространившихся по всему миру.
Обновлено в 11:29
Происшествия
СК возбудил дело в отношении замглавы администрации Чехова
В отношении первого замглавы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщил Следственный комитет в своем канале в WhatsApp.
Обновлено в 07:03
Политика
ФСБ рассекретила дело адмирала Колчака
Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков добился снятия грифа «совершенно секретно» с архивного уголовного дела в отношении Александра Колчака, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:31
Политика
Трамп обвинил Украину в заговоре против США
Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Обновлено в 04:31
Энергетика
Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин
В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57