Экономика

МЭР отметило рост годовой динамики российской экономикиРоссийская газета 07:55

Ускорился рост промышленного производства до 4,1 процента с 1,1 процента в январе. Особенно быстрые темпы роста показала обрабатывающая промышленность - 4,6 процента (3,8 процента с учетом коррекции по календарному фактору).
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Годовой рост ВВП России в феврале ускорился до 1,5%

ТАСС10:58

МЭР: рост ВВП России в феврале ускорился

Вести.Финанс08:42

МЭР сообщило об ускорении темпов роста ВВП в феврале

Rambler News Service07:30

МЭР: рост ВВП России в феврале составил 1,5%

News.ru07:52

МЭР сообщило об ускорении роста ВВП РФ в феврале до 1,5%

ПРАЙМ07:36

Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий

РБК07:35

МЭР отметило рост годовой динамики российской экономики

Российская газета07:55
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 18:51, Ашберн
Политика

Власти Венесуэлы обвинили задержанного сторонника Гуаидо в терроризме

Обновлено в 18:30
Общество

Республика Коми вошла в тройку самых «ленивых» регионов России

В среднем, жители Коми работают в неделю 34,1 часа Республика Коми попала в тройку самых "ленивых" регионов России.
Обновлено в 07:03
Футбол

Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020

Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 17:44
Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Политика

Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер

Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.
Обновлено в 10:49
Экономика

Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума

Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление

Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Политика

Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой

В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Новый президент Казахстана в ближайшее время посетит Россию

Обновлено в 05:21
Происшествия

Главу Росгеологии отправили в отставку

Глава "Росгеологии" Роман Панов отправлен в отставку, сообщила РИА Новости заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко.
Обновлено в 16:52
Кино

Актриса Маргарита Жарова умерла

«Двадцать первого марта 2019 года на 94 году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова», — указано в сообщении.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие

Ядерная спецгруппа Британии приведена в готовность из-за Brexit

Британские военные привели в состояние повышенной готовности спецгруппу в ядерном бункере, принадлежащем министерству обороны страны.
Обновлено в 17:54
Политика

Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов

Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
Обновлено в 14:56
Происшествия

Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда

Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика

Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:03
Кино

Умер заслуженный артист России Пётр Зайченко

Обновлено в 10:52
Транспорт

«Аэрофлот» отменяет в пятницу семь парных рейсов из Шереметьево

Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота", - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:45
Футбол

Андрей Аршавин стал послом на Евро-2020

Обновлено в 09:55
Спорт

Коляда неудачно выступил в короткой программе на чемпионате мира

Российский фигурист Михаил Коляда неудачно выступил в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 07:42
Авто

Названы автомобили, которые легче всего угнать

Эксперт добавил, что таким образом автомобиль можно угнать за несколько секунд.
Обновлено в 12:09
Происшествия

40 человек погибли в результате крушения парома в Ираке

В Ираке погибли как минимум 40 человек после ЧП с паромом, который перевернулся.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес

На похоронах Началовой заметили мистический знак

Пришедшие проститься с певицей Юлией Началовой заметили мистический знак на ее похоронах. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:24
Происшествия

В Липецкой области грузовик столкнулся с цистерной

Обновлено в 17:42
Происшествия

Обвиняемый в рассылке взрывных устройств критикам Трампа признал вину

Американец Сесар Сайок, обвиняемый в рассылке самодельных взрывных устройств оппонентам президента США Дональда Трампа, в четверг в суде признал свою вину, сообщило агентство Associated Press.
Обновлено в 17:34
Гаджеты

Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 7 в России

В четверг, 21 марта, в Москве состоялась презентация смартфона Redmi Note 7, который был представлен в Китае компанией Xiaomi в начале этого года.
Обновлено в 13:11
Наука

Предсказано катастрофическое подводное извержение

Французские геологи определили возможную причину загадочных сейсмических волн, возникших в ноябре 2018 года у острова Майотта (Коморские острова) и распространившихся по всему миру.
Обновлено в 11:29
Происшествия

СК возбудил дело в отношении замглавы администрации Чехова

В отношении первого замглавы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщил Следственный комитет в своем канале в WhatsApp.
Обновлено в 07:03
Политика

ФСБ рассекретила дело адмирала Колчака

Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков добился снятия грифа «совершенно секретно» с архивного уголовного дела в отношении Александра Колчака, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:31
Политика

Трамп обвинил Украину в заговоре против США

Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Обновлено в 04:31
Энергетика

Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин

В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57
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