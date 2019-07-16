По данным Росстата, в обрабатывающих производствах в июне зафиксирован рост на 3,4% после снижения на 1% в мае (за январь – июнь рост на 1,9%). Рост производства в сфере добычи полезных ископаемых в июне, напротив, замедлился до 2,3% в годовом выражении с 2,8% в мае (за полугодие рост на 4%).

Политика Опрос показал лидерство партии Зеленского на выборах в Раду Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского, по предварительным данным, лидирует среди партий, принимающих участие в выборах в Верховную раду.

Политика 13 из 24 украинских моряков продлили арест Шестерым украинским морякам, задержанным за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе, продлен срок содержания под стражей на три месяца.

Происшествия Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.

Политика Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкой Совет по безопасности Нидерландов в октябре 2015 года обнародовал окончательную версию причин трагедии, согласно которой лайнер сбили «Буком», доставленным на территорию Донецкой области из России.

Политика МИД РФ объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы МИД РФ рассказал, что проблемы с визами у учителей Англо-американской школы связаны с тем, что они направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя работают в коммерческой структуре.

Политика Зеленский потребовал срочное заседание Рады Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру Верховной Рады Андрею Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание парламента в четверг, 18 июля.

Происшествия В МВД опровергли данные о задержании матери больного ребёнка в Москве Московской главк МВД опроверг данные о том, что сотрудники полиции задержали женщину в одном из отделений почты, где она получала посылку с запрещённым лекарственным препаратом для своего тяжелобольного ребёнка.

Политика Зеленский о городе Николаев: «Чиновники ведут себя, как бандиты» Президент Украины Владимир Зеленский назвал Николаев «бандитским городом», подразумевая поведение местных чиновников, сообщил 17 июля местный ресурс «НикВести».

Происшествия Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).

Политика Путин поздравил фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК Президент России Владимир Путин отправил экс-министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен поздравление в связи с ее избранием на пост председателя Еврокомиссии.

Финансы Эксперт назвал самый плохой день для рубля "Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.

Финансы Прибыль российских банков в первом полугодии превысила 1 трлн рублей Прибыль российского банковского сектора по итогам первого полугодия 2019 года превысила отметку в 1 трлн рублей.

Шоу-бизнес Анна Седокова призналась, что тратит больше миллиона рублей в месяц Седокова давно мечтала о собственном жилье в столице, но сейчас в новую квартиру она пока переезжать не собирается, так как там идет ремонт.

Политика На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его окружения Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило 11 уголовных дел против Порошенко и его окружения.

Шоу-бизнес Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.

Футбол Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футбол В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол.

Авто Обновленный Hyundai Solaris показали до премьеры Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.

Общество Власти разъяснили ужесточение правил открытия магазинов в жилых домах В июне вступили в силу изменения в Жилищном кодексе России, которые ужесточают порядок размещения магазинов, аптек и других коммерческих объектов в многоквартирных домах.

Здоровье Бурков открыл уникальный детский хирургический стационар в Омске В среду, 17 июля, в Омске после реконструкции открылся хирургический стационар Городской детской клинической больницы № 3 по адресу ул. Магистральная, 31.

Происшествия После нового видео пыток в ярославской колонии начали проверку После публикации нового видео с пытками заключенных в ярославской колонии ИК-1 началась проверка, сообщает РИА "Новости".

Общество В России выросла убыль населения Естественная убыль населения России за пять месяцев 2019 года составила 180,4 тысячи человек.

Политика На выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата Окружные избирательные комиссии одобрили регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы 233 претендентам, отказано в регистрации 57.

Путешествия Китайские туристы расхищают один из самых красивых пляжей Владивостока Китайские туристы могут уничтожить один из уникальных российских пляжей, расположенный во Владивостоке: игнорируя все запреты, путешественники килограммами вывозят отшлифованные кусочки стекла из Стеклянной бухты.