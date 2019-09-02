Минэкономразвития поменяло концепцию среднесрочного прогнозирования социально-экономического развития страны. Если раньше прогноз составлялся в трех сценариях — базовом, целевом и консервативном, то теперь осталось только два варианта — базовый и консервативный.

с чего всё началось

Министерство экономического развития РФ изменило концепцию прогноза развития экономики России. Из прогнозов исчез целевой сценарий, его заменил базовый сценарий, передаёт РБК. Ранее прогноз составлялся в трех сценариях — базовом, целевом и консервативном.

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