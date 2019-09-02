Экономика
REGNUMМЭР изменило прогноз развития экономики России
Министерство экономического развития РФ изменило концепцию прогноза развития экономики России. Из прогнозов исчез целевой сценарий, его заменил базовый сценарий, передаёт РБК. Ранее прогноз составлялся в трех сценариях — базовом, целевом и консервативном.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Минэкономразвития поменяло концепцию среднесрочного прогнозирования социально-экономического развития страны. Если раньше прогноз составлялся в трех сценариях — базовом, целевом и консервативном, то теперь осталось только два варианта — базовый и консервативный.РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 07:14, Вашингтон
Политика
Премьер-министр Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке, сообщает «Интерфакс» Вместе с ним полномочия слагают все министры правительства.
Lenta.ru 04:31
Шоу-бизнес
Муж Поклонской сообщил о расставании с ней
Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.
Газета.Ru 05:51
Наука
«Глобальное потепление может уничтожить большую часть растений Европы»
Глобальное потепление угрожает генетическому разнообразию европейских растений: адаптироваться и выжить смогут немногие.
Хайтек+ 31 августа в 05:32
Энергетика
CNPC увеличила чистую прибыль на 3,6% в 1-м полугодии
Выручка повысилась на 6,8% - до 1,2 трлн юаней ($168,1 млрд).
Финмаркет 06:29
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении холодного времени года
По словам Вильфанда, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
Путин поздравил учеников школы в Тулуне с Днем знаний
Президент РФ Владимир Путин поздравил учеников тулунской школы с Днем знаний: зайдя в учебный класс, где шел урок математики, российский лидер обратился к детям с небольшим напутствием.
РИА Новости 06:30
Политика
Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли
Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли.
РИА Новости 06:11
Политика
Зеленский защитил сына от журналистов
Lenta.ru 06:04
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 31 августа в 14:31
Общество
Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах
В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
REGNUM 04:27
Политика
В Госдуме прокомментировали предложение о «моратории» по РСМД для НАТО
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил в беседе с RT предложение российской стороны членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
RT на русском 05:42
Футбол
Комличенко ответил на вопрос о возможном переходе в ЦСКА
Нападающий «Млады Болеслав» и сборной России Николай Комличенко поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча на Евро-2020 против Шотландии, а также прокомментировал возможный трансфер в ЦСКА.
Sportbox.RU 06:35
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался в каирской больнице, сообщили в МИД РФ.
ТАСС 07:00
Происшествия
В Самаре упавшей плитой насмерть раздавило ребенка
В Самаре мраморная плита упала на десятилетнего мальчика, игравшего рядом с городским Дворцом Культуры.
Газета.Ru 03:53
Политика
Кабмин Украины планирует обеспечить рост экономики на 40% за пять лет
В следующие недели, продолжил премьер-министр, правительство сфокусируется на подготовке к переговорам по транзиту газа и к составлению государственного бюджета на следующий год.
ТАСС 05:45
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Политика
Президент Германии попросил прощения за Вторую мировую войну
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер извинился за Вторую Мировую войну.
Piter.tv вчера в 03:33
Экономика
«Трансойл» отсудил у Антипинского НПЗ более 3 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы взыскал с Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) 3,185 млрд руб. долга по иску компании «Трансойл» Геннадия Тимченко.
Коммерсантъ 05:54
Политика
В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что из-за «решения России» его страна не получила послевоенные репарации от Германии.
RT на русском 05:33
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Происшествия
Борисов объяснил взрыв под Северодвинском созданием новой техники
Авария на военном полигоне в Архангельской области под Северодвинском стала следствием создания новых образцов техники, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Газета.Ru 03:41
Общество
Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу
РИА Новости 04:31
Транспорт
В Петербурге отремонтируют Цимбалинский путепровод
В свою очередь генеральный директор — председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров отметил, что РЖД и Петербург приходят к пониманию развития транспортной ситуации.
РИА Новости 06:18
Политика
Кремль обсудит новую систему выборов в Думу при низких результатах ЕР
Если «Единая Россия» наберет в среднем менее 40% голосов по спискам, это может дать старт дискуссии об изменении системы выборов в Госдуму, рассказали три близких к администрации президента источника РБК.
РБК 06:22
Музыка
Кристина Агилера станцевала в московском ночном клубе
Известная американская певица Кристина Агилера выступила на закрытом корпоративе, который проходил в Москве, и там она показала настоящий талант.
iReactor вчера в 22:16