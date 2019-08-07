Экономика
В Минэкономразвития ожидают дефляцию в августеГлобалМСК.ру 13:08
Специалисты Минэкономразвития ожидают в августе дефляцию, её уровень должен находиться в пределах -0,2% – 0 %. Этому поспособствует постепенное удешевление фруктов и овощей.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 16:02, Вашингтон
Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Обновлено вчера в 10:46
Футбол
В качестве замены Чалова ЦСКА рассматривает Соболева
По информации "СЭ", один из кандидатов на позицию форварда, которого рассматривает ЦСКА на замену Федору Чалову – нападающий "Крыльев" Александр Соболев.
Обновлено в 11:35
Политика
Макрон пообещал обсудить с Путиным «нормандский формат»
Ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, который поддержал инициативу украинского лидера о встрече глав государств в «нормандском формате».
Обновлено в 13:06
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Северный флот решили приравнять по статусу к военному округу
Согласно проекту указа, Северный флот может наравне с военными округами получить статус отдельной, но не входящей в их состав военно-административной единицы России.
Обновлено в 07:31
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 14:49
Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
Минобороны Турции провело переговоры с США о зоне безопасности в Сирии
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры с США по созданию зоны безопасности на севере Сирии прошли позитивно.
Обновлено в 05:24
Футбол
«Реал» предложил за Неймара 120 млн евро и Модрича
Мадридский клуб сделал официальное предложение по бразильцу в размере 120 млн евро и бесплатного перехода в «ПСЖ» полузащитника Луки Модрича.
Обновлено в 12:32
Здоровье
Вместо тампона с губкой для посуды неделю проходила москвичка
Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.
Обновлено в 07:46
Хоккей
Московское «Динамо» одолело «Торпедо» на турнире в Нижнем Новгороде
Московское «Динамо» успешно стартовало на Кубке губернатора Нижегородской области.
Обновлено в 14:20
Общество
Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги
Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Шнуров похвастался пойманной рыбой на Мальдивах
Другой юморной подписчик написал: «Даже у леща есть фотка со Шнуровым, а у меня нет».
Обновлено в 15:35
Армия и оружие
Эдуард Басурин: Украина хочет начать боевые действия на Донбассе
Ранее в управлении Народной милиции ДНР заявили, что армия Украины готовится к активным боевым действиям против Донбасса.
Обновлено в 14:32
Политика
МИД РФ назвал сумму долга Украины перед странами СНГ
Свой долевой взнос в единый бюджет органов СНГ Украина перестала выплачивать еще с 2014 года, — напомнили в МИД РФ.
Обновлено вчера в 22:50
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес
Юлия Барановская рассказала о жизни с Андреем Аршавиным
Имя своего избранника телеведущая предпочла скрыть. Кроме того, Барановская прокомментировала возможность воссоединения с Аршавиным.
Обновлено в 09:55
Общество
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
В коллективе Киркорова заявили "Комсомольской правде", что все расходы на обеспечение питания питание технического персонала на юбилейном шоу "Я" певец уже оплатил, но затем пришел дополнительный счет на 80 тысяч рублей, происхождение которых комбинат питания не смог прояснить.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено в 08:21
Путешествия
Туристов предупредили об опасной инфекции в Египте
Обновлено в 13:13
Политика
В Госдуме прокомментировали штурм резиденции Атамбаева
Операция спецслужб в Киргизии по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева – следствие конфликта с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым, завил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Обновлено в 13:48
Происшествия
ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Обновлено в 08:44
Наука
«Сердце-на-чипе» может сокращаться как человеческое
Специалисты из США и Великобритании создали модельный объект из искусственной сердечной ткани, которая способна сокращаться.
Обновлено в 14:50
Финансы
Цена на золото достигла шестилетнего максимума
Стоимость декабрьских фьючерсов на золото привесила 1,5 тысяч долларов за унцию впервые с 2013 года.
Обновлено в 10:58
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.
Обновлено в 09:26
Политика
СБУ рассказала об очередной «провокации» ополченцев
Служба безопасности Украины (СБУ) расценивает появление представителей ЛНР на КПП «Станица Луганска» как провокацию.
Обновлено в 11:24