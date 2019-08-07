Экономика
МЭР: годовая инфляция в России в августе составит 4,4-4,5%ТАСС 04:00
По оценке МЭР, цены на жилищно-коммунальные услуги в целом увеличились в июле на 1,8% месяц к месяцу, а их накопленный рост с начала года составил 4,3% с учетом повышения базовой ставки НДС. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ по итогам 2019 года на уровне 4,3%.
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