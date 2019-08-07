Экономика

МЭР: годовая инфляция в России в августе составит 4,4-4,5%ТАСС 04:00

По оценке МЭР, цены на жилищно-коммунальные услуги в целом увеличились в июле на 1,8% месяц к месяцу, а их накопленный рост с начала года составил 4,3% с учетом повышения базовой ставки НДС. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ по итогам 2019 года на уровне 4,3%.
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МЭР спрогнозировал дефляцию в России

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Минэкономразвития ожидает дефляцию в августе

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МЭР: годовая инфляция в России в августе составит 4,4-4,5%

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Дефляция в Армении в июле составила 1,9% м/м

Financial One05 августа в 05:34
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:21, Вашингтон
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