Экономика
МЭР: годовая инфляция в России в августе составит 4,4-4,5%ТАСС 04:00
По оценке МЭР, цены на жилищно-коммунальные услуги в целом увеличились в июле на 1,8% месяц к месяцу, а их накопленный рост с начала года составил 4,3% с учетом повышения базовой ставки НДС. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ по итогам 2019 года на уровне 4,3%.
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Кино
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Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
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Защитник «Ювентуса» согласовал контракт с «Арсеналом»
Защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани согласовал контракт с лондонским "Арсеналом", сообщает Tuttosport.
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Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
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Зеленский позвонил Путину из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утром 7 августа провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в связи с гибелью украинских военных в Донбассе.
Обновлено в 04:51
Авто
Haval открыл в России 8 новых дилерских центров
Обновлено в 06:40
Гаджеты
Смарт-ТВ Honor Smart Screen заказали уже более 100 тыс. клиентов
Как рассказали в компании, смарт-ТВ Honor Smart Screen заказали уже более 100 тыс. клиентов.
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Экономика
Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»
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Политика
Лондон не смог доказать причастность России к отравлению Скрипалей
Ответственные за расследование отравления Скрипалей британские силовики признали, что за четыре месяца так и не смогли получить улики, доказывающие причастность России и руководства страны к этому происшествию.
Обновлено в 08:00
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Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
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Здоровье
Центр паллиативной помощи проведет бесплатный мастер-класс в Москве 9 августа
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Происшествия
Россияне не пострадали при взрыве в Кабуле
Посольство России в Афганистане сообщило, что россиян нет среди пострадавших при взрыве на западе Кабула.
Обновлено в 08:15
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Apple осталась лидером рынка «умных» часов
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Росгвардейцы обошли всех силовиков по уровню преступности
Высокий прирост преступности зафиксирован среди сотрудников судебных органов — на 118,5%. В полтора раза выросли показатели среди следователей СКР (до 110 преступлений).
Обновлено в 02:07
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В «Пулково» на рейсе из Крыма задержали эксгибициониста
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Авто
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Финансы
Цена золота впервые за шесть лет превысила 1500 долларов за унцию
Впервые с 2013 года стоимость унции (28,35 г) золота превысила 1500 долларов США, свидетельствуют данные торгов нью-йоркской товарной биржи Comex.
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Происшествия
В Сочи две туристки во время селфи упали за борт катамарана
Из-за резкого дуновения ветра и качки женщины не удержались на катамаране и упали за борт.
Обновлено в 08:14
Общество
Приставы устроили рейды по квартирам участников протеста 27 июля
Сотрудники столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) провели рейды по домам горожан, задержанных на несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля.
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Происшествия
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В подмосковном городе Долгопрудный рейсовый автобус въехал в остановку, где стояли люди, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:06