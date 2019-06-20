Экономика
Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2%ТАСС 10:02
Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле и 0,5% за первый квартал 2019 года.
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В прогнозе – туман. Правительство не убедило экспертов в достижении национальных целей
Накануне.Ruвчера в 04:38
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Политика
В Тбилиси возобновилась акция протеста около парламента
Обновлено в 12:37
Автоспорт
Стюарды вновь обсудят «дело Феттеля»
В Ferrari направили в FIA запрос о пересмотре решения стюардов Гран При Канады по поводу штрафа Себастьяна Феттеля, лишившего его победы в гонке.
Обновлено 18 июня в 09:59
Общество
Стало известно, выпускникам каких вузов платят более 100 тыс. рублей
Топ-3 вузов, выпускникам которых платят более 100 тысяч рублей: Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет) - 160 тысяч рублей в месяц; Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана – 140 тысяч рублей; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносов – 130 тысяч рублей.
Обновлено в 01:36
Происшествия
В Тбилиси мужчину задержали за изготовление «коктейлей Молотова»
МВД Грузии задержало мужчину за изготовление «коктейлей Молотова», которые он намеревался использовать на митинге в Тбилиси.
Обновлено в 13:22
Авто
Названы цены на новый Mercedes-Benz GLS 580
Компания Mercedes-Benz опубликовала стоимость нового внедорожника GLS 580.
Обновлено вчера в 08:54
Политика
Дело журналиста Ивана Голунова стало следствием войны силовиков
Напомним, журналиста "Медузы" Ивана Голунова обвинили в сбыте наркотиков, затем обвинения сняли. Выяснилось, что наркотики ему подбросили.
Обновлено в 08:03
Спорт
Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
Экс-главу Чебоксар приговорили к пяти годам колонии за растрату
Суд признал достаточными доказательства вины бывшей главы Чеборксар Ирины Клементьевой и приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Стало известно о первой жертве беспорядков в Грузии
В Тбилиси в результате беспорядков погиб один человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 13:23
Футбол
«Ростов» не ведёт переговоры со «Спартаком» по трансферу Мирзова
В футбольном клубе «Ростов» ответили на слухи о переговорах с московским «Спартаком» по переходу полузащитника Резиуана Мирзова.
Обновлено в 12:55
Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
Обновлено в 05:27
Спорт
Адвокат рассказал, что ждет Кокорина и Мамаева в колонии
Обновлено в 10:20
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Политика
Артём Дзюба выругался матом в ходе «Прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 13:59
Хоккей
ЦСКА и «Спартак» перейдут на хоккейные площадки меньшего размера
Московские клубы Континентальной хоккейной лиги ЦСКА и «Спартак» намерены со следующего сезона проводить матчи на площадках «финского» размера.
Обновлено в 12:55
Политика
Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе
Обновлено в 12:47
Политика
В администрации Зеленского ответили на обвинения в давлении на судей
Администрация президента (АП) Украины Владимира Зеленского собирается подать в суд на главу украинского Совета судей Олега Ткачука из-за того, что он обвинил АП в давлении на судебную власть.
Обновлено в 10:26
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды
Обновлено в 09:58
Происшествия
Животные из «китовой тюрьмы» отправились к месту их выпуска на волю
Судно с первой группой животных из "китовой тюрьмы" в Приморье, в состав которой вошли две косатки и шесть белух, отправилось из Хабаровска в район, где млекопитающих выпустят на волю.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
Меган и Гарри решили создать благотворительный фонд
Королевская чета решила открыть собственный благотворительный фонд.
Обновлено в 09:11
Происшествия
На проспекте Вернадского в Москве произошел пожар у храма
В Москве на проспекте Вернадского произошел пожар на площадке возле храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Обновлено в 06:44
Политика
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Космос
Хакеры украли базы данных NASA при помощи самосборного компьютера
Злоумышленники украли 500 МБ информации из базы данных одной из основных миссий и нашли лазейку для более глубокого проникновения в сети Лаборатории.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
В Казахстане разбился самолет Ан-2, погиб российский пилот
20 июня в Акмолинской области Казахстана потерпел крушение самолет Ан-2, выполнявший химическую обработку полей.
Обновлено в 11:13
Экономика
Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитовании
Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о необходимости остановить разрастание «пузыря» в сфере потребительского кредитования.
Обновлено вчера в 17:41
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурную брань в адрес журналиста
Ранее официальный Twitter-аккаунт Роскомнадзора ответил шеф-редактору издания Znak.com Дмитрию Колезеву на публикацию фотографии с презентации ведомства, с помощью которой объяснялось, как СМИ должны правильно маскировать нецензурные слова.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Экономика
15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, пожаловались президенту на невыплату положенных денег
Руководители 15-ти компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, пожаловались президенту на то, что уже больше полугода не могут получить положенные по контракту деньги.
Обновлено в 12:01