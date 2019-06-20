Экономика

Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2%ТАСС 10:02

Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле и 0,5% за первый квартал 2019 года.
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Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2%

Комсомольская правда13:02

МЭР: Рост ВВП России резко замедлился в мае

Росбалт10:43

ВЛАДИМИР ПУТИН: «НАМ НУЖЕН ПРОРЫВ»

Пламя трудавчера в 06:39

Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2%

ТАСС10:02

Темпы роста добычи нефти в России упали до годового минимума

Rambler News Service10:11

Рост ВВП России замедлился

Газета.Ru10:13

В прогнозе – туман. Правительство не убедило экспертов в достижении национальных целей

Накануне.Ruвчера в 04:38
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Политика

В Тбилиси возобновилась акция протеста около парламента

Обновлено в 12:37
Автоспорт

Стюарды вновь обсудят «дело Феттеля»

В Ferrari направили в FIA запрос о пересмотре решения стюардов Гран При Канады по поводу штрафа Себастьяна Феттеля, лишившего его победы в гонке.
Обновлено 18 июня в 09:59
Общество

Стало известно, выпускникам каких вузов платят более 100 тыс. рублей

Топ-3 вузов, выпускникам которых платят более 100 тысяч рублей: Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет) - 160 тысяч рублей в месяц; Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана – 140 тысяч рублей; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносов – 130 тысяч рублей.
Обновлено в 01:36
Происшествия

В Тбилиси мужчину задержали за изготовление «коктейлей Молотова»

МВД Грузии задержало мужчину за изготовление «коктейлей Молотова», которые он намеревался использовать на митинге в Тбилиси.
Обновлено в 13:22
Авто

Названы цены на новый Mercedes-Benz GLS 580

Компания Mercedes-Benz опубликовала стоимость нового внедорожника GLS 580.
Обновлено вчера в 08:54
Политика

Дело журналиста Ивана Голунова стало следствием войны силовиков

Напомним, журналиста "Медузы" Ивана Голунова обвинили в сбыте наркотиков, затем обвинения сняли. Выяснилось, что наркотики ему подбросили.
Обновлено в 08:03
Спорт

Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено вчера в 13:42
Происшествия

Экс-главу Чебоксар приговорили к пяти годам колонии за растрату

Суд признал достаточными доказательства вины бывшей главы Чеборксар Ирины Клементьевой и приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Стало известно о первой жертве беспорядков в Грузии

В Тбилиси в результате беспорядков погиб один человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 13:23
Футбол

«Ростов» не ведёт переговоры со «Спартаком» по трансферу Мирзова

В футбольном клубе «Ростов» ответили на слухи о переговорах с московским «Спартаком» по переходу полузащитника Резиуана Мирзова.
Обновлено в 12:55
Гаджеты

Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов

Обновлено в 05:27
Спорт

Адвокат рассказал, что ждет Кокорина и Мамаева в колонии

Обновлено в 10:20
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Политика

Артём Дзюба выругался матом в ходе «Прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 13:59
Хоккей

ЦСКА и «Спартак» перейдут на хоккейные площадки меньшего размера

Московские клубы Континентальной хоккейной лиги ЦСКА и «Спартак» намерены со следующего сезона проводить матчи на площадках «финского» размера.
Обновлено в 12:55
Политика

Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе

Обновлено в 12:47
Политика

В администрации Зеленского ответили на обвинения в давлении на судей

Администрация президента (АП) Украины Владимира Зеленского собирается подать в суд на главу украинского Совета судей Олега Ткачука из-за того, что он обвинил АП в давлении на судебную власть.
Обновлено в 10:26
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды

Обновлено в 09:58
Происшествия

Животные из «китовой тюрьмы» отправились к месту их выпуска на волю

Судно с первой группой животных из "китовой тюрьмы" в Приморье, в состав которой вошли две косатки и шесть белух, отправилось из Хабаровска в район, где млекопитающих выпустят на волю.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес

Меган и Гарри решили создать благотворительный фонд

Королевская чета решила открыть собственный благотворительный фонд.
Обновлено в 09:11
Происшествия

На проспекте Вернадского в Москве произошел пожар у храма

В Москве на проспекте Вернадского произошел пожар на площадке возле храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Обновлено в 06:44
Политика

Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Наука

Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину

Обновлено в 05:16
Космос

Хакеры украли базы данных NASA при помощи самосборного компьютера

Злоумышленники украли 500 МБ информации из базы данных одной из основных миссий и нашли лазейку для более глубокого проникновения в сети Лаборатории.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия

В Казахстане разбился самолет Ан-2, погиб российский пилот

20 июня в Акмолинской области Казахстана потерпел крушение самолет Ан-2, выполнявший химическую обработку полей.
Обновлено в 11:13
Экономика

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитовании

Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о необходимости остановить разрастание «пузыря» в сфере потребительского кредитования.
Обновлено вчера в 17:41
Общество

Роскомнадзор объяснился за нецензурную брань в адрес журналиста

Ранее официальный Twitter-аккаунт Роскомнадзора ответил шеф-редактору издания Znak.com Дмитрию Колезеву на публикацию фотографии с презентации ведомства, с помощью которой объяснялось, как СМИ должны правильно маскировать нецензурные слова.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Кубани

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Политика

Медведев констатировал сближение позиций РФ и Белоруссии по интеграции

Обновлено в 12:06
Экономика

15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, пожаловались президенту на невыплату положенных денег

Руководители 15-ти компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, пожаловались президенту на то, что уже больше полугода не могут получить положенные по контракту деньги.
Обновлено в 12:01
Как работают Яндекс.Новости?
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