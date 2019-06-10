Экономика
МЭР: Инфляция в начале 2020 года может опуститься ниже 3,5%Российская газета 05:08
Что касается следующего года, то в целом прогноз по инфляции - 3,8%, уточнил он. А в начале года данный показатель может опуститься ниже планки в 3,5%. Замминистра также сообщил, что ведомство ожидает ускорения роста инвестиций в основной капитал в РФ во втором полугодии 2019 года.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 08:51, Ашберн
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Skoda выпустила кроссовер для велосипедистов
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Запуск автоматической экспедиции назначен на середину текущего лета.
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Общество
ПФР назвал основную причину отказа в оформлении досрочной пенсии
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Обновлено в 06:44
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Сын продюсера и музыканта Бари Алибасова рассказал о состоянии отца.
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Политика
Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющей
Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.
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Представлена концепция нового КоАП
Правительство России представило концепцию нового кодекса об административных правонарушениях.
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Тамбовские школьники сдают ЕГЭ по обществознанию
Самый популярный ЕГЭ в России напишут почти 50% российских школьников 10 июня в России пройдёт ЕГЭ по обществознанию, сообщает пресс-служба Минобрнауки.
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Происшествия
Около ста человек погибли при нападении на деревню в Мали
Напавшие на деревню в Мали убили около ста человек. Инцидент произошел в центральной части страны, передает BBC.
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Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
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Супруг Елизаветы II принц Филипп празднует свое 98-летие
Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй принц Филипп отмечает в понедельник 98-летие: он по-прежнему в отличной форме, регулярно управляет упряжкой лошадей и от вождения автомобиля также не отказывается.
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