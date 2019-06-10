Экономика
МЭР: Инфляция в начале 2020 года может опуститься ниже 3,5%Российская газета 05:08
Что касается следующего года, то в целом прогноз по инфляции - 3,8%, уточнил он. А в начале года данный показатель может опуститься ниже планки в 3,5%. Замминистра также сообщил, что ведомство ожидает ускорения роста инвестиций в основной капитал в РФ во втором полугодии 2019 года.
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