Экономика

МЭР: Инфляция в начале 2020 года может опуститься ниже 3,5%Российская газета 05:08

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Что касается следующего года, то в целом прогноз по инфляции - 3,8%, уточнил он. А в начале года данный показатель может опуститься ниже планки в 3,5%. Замминистра также сообщил, что ведомство ожидает ускорения роста инвестиций в основной капитал в РФ во втором полугодии 2019 года.
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