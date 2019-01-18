МЭА сохранило прогноз по росту спроса на нефть в миреГазета.Ru 04:29

Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2019 году. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным МЭА, спрос на нефть в 2019 году достигнет 100,7 млн баррелей в сутки.

МЭА сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире

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